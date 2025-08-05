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США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов

США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов - РИА Новости Крым, 05.08.2025

США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T23:13

2025-08-05T23:13

2025-08-05T23:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованные во вторник документы Пентагона.Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала и логистическая поддержка. Основным подрядчиком выступит британская компания.Вторая сделка оценивается в 99,5 миллиона долларов. Она включает транспортные и консолидационные услуги для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности.В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится.Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на УкраинеУкраине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – ШмыгальСколько систем Patriot Германия передаст Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, госдепартамент сша, поставки западного оружия украине, оружие, коллективный запад, новости, в мире