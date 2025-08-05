https://crimea.ria.ru/20250805/ssha-odobrili-prodazhu-ukraine-uslug-i-oborudovaniya-na-2035-mln-dollarov-1148514888.html
США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов
США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов - РИА Новости Крым, 05.08.2025
США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов
Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T23:13
2025-08-05T23:13
2025-08-05T23:13
сша
украина
госдепартамент сша
поставки западного оружия украине
оружие
коллективный запад
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774227_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_eff1967a4f7435064305e7323a267c18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованные во вторник документы Пентагона.Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала и логистическая поддержка. Основным подрядчиком выступит британская компания.Вторая сделка оценивается в 99,5 миллиона долларов. Она включает транспортные и консолидационные услуги для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности.В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится.Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины более чем на миллиард долларов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на УкраинеУкраине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – ШмыгальСколько систем Patriot Германия передаст Украине
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774227_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_783b608a68560ea56c83f0953fb63f7b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, госдепартамент сша, поставки западного оружия украине, оружие, коллективный запад, новости, в мире
США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов
США одобрили продажу Киеву услуг по логистике и ремонту гаубиц M777 на $203,5 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг и оборудования на общую сумму до 203,5 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованные во вторник документы Пентагона.
Согласно документам, первая сделка предполагает поставку Киеву оборудования, ремонтных работ и долгосрочной поддержки эксплуатации для буксируемых гаубиц M777. Общая сумма контракта может составить 104 миллиона долларов. В пакет также входят техническая помощь, обучение персонала и логистическая поддержка. Основным подрядчиком выступит британская компания.
Вторая сделка оценивается в 99,5 миллиона долларов. Она включает транспортные и консолидационные услуги для поддержки американских программ военной помощи Украине. Услуги охватывают логистику, распределение грузов и другие элементы обеспечения оборонной деятельности.
"Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", - говорится в уведомлениях.
В Пентагоне подчеркивают, что никакие дополнительные представители правительства США или подрядчики на территорию Украины направлены при этом не будут, а военный баланс в регионе в результате заключения соглашений принципиально не изменится.
Ранее во вторник Владимир Зеленский заявил, что в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом принято решение о закупке странами Европы американского оружия для Украины
более чем на миллиард долларов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: