Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
Минэнерго разрабатывает дополнительное предложение для стабилизации цен на топливо в России. Об этом сообщили в министерстве. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Минэнерго разрабатывает дополнительное предложение для стабилизации цен на топливо в России. Об этом сообщили в министерстве.Отмечается, что в России рынок нефтепродуктов всех видов и марок полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос, связанный с летним сезоном.Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен.Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, сообщалось, что на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.В августе стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже четыре раза подряд била рекорды. В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну. К 12 августа цена выросла на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), россия, бензин, топливо, новости, цены и тарифы
Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения

Минэнерго работает над стабилизацией цен на топливо за счет дополнительного предложения

19:40 13.08.2025
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Минэнерго разрабатывает дополнительное предложение для стабилизации цен на топливо в России. Об этом сообщили в министерстве.
"Минэнерго ведется планомерная работа по стабилизации ценовой ситуации за счет формирования дополнительного предложения топлива на рынок", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что в России рынок нефтепродуктов всех видов и марок полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос, связанный с летним сезоном.
Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен.
Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, сообщалось, что на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
В августе стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже четыре раза подряд била рекорды. В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну. К 12 августа цена выросла на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом.
Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.
Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.
