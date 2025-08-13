https://crimea.ria.ru/20250813/ostanovit-tseny-na-toplivo-minenergo-razrabatyvaet-novye-predlozheniya-1148702424.html

Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения

Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения

13.08.2025 - Минэнерго разрабатывает дополнительное предложение для стабилизации цен на топливо в России. Об этом сообщили в министерстве.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Минэнерго разрабатывает дополнительное предложение для стабилизации цен на топливо в России. Об этом сообщили в министерстве.Отмечается, что в России рынок нефтепродуктов всех видов и марок полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос, связанный с летним сезоном.Минэнерго ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен.Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, сообщалось, что на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.В августе стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже четыре раза подряд била рекорды. В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну. К 12 августа цена выросла на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановитьПравительство России запретило нефтяникам экспортировать бензинЦены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"

