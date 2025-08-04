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Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить

Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Цены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить

Рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T15:10

2025-08-04T15:10

2025-08-04T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой. Такое мнение высказали опрошенные сайтом РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" эксперты.Факторы ростаСегодня, в пик курортного сезона, цена бензина Аи-95 на АЗС полуострова доходит до 69 рублей. В соседнем Краснодарском крае средняя цена за литр этой марки бензина составляет 65 рублей, а в среднем по России – 63 рубля. Такие данные приводит онлайн-ресурс мониторинга розничных цен на бензин в регионах РФ. Крым и Севастополь входят в число субъектов с дорогостоящим топливом, наряду с республиками Северного Кавказа. Причин тому несколько, и носят они в основном объективный характер, говорят специалисты рынка.Также на стоимость влияет логистика, отмечает эксперт. Разница в цене на бензин в Крыму и на материковой части РФ учитывает затраты на транспортировку, которые зависят от от вида перевозки морским, автомобильным или железнодорожным транспортом.На сложную логистику и географическое положение Крыма как основные причины дороговизны топлива в Крыму указал и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Завозить нефтепродукты на полуостров, по его словам, гораздо сложнее, чем в другие регионы.Экономический аналитик, кандидат экономических наук Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму" констатировал, что летом, в период курортного сезона и уборочной кампании, растет спрос на топливо, соответственно, увеличивается его цена. Такая ситуация наблюдается каждый год.Что поможет стабилизировать ценыАналитики сходятся во мнении, что административным воздействием проблему не решить. Такие меры, как, например, эмбарго на экспорт бензина, к которой правительство прибегло в прошлом году для стабилизации цен на внутреннем рынке, носят скорее исключительный характер и вводятся на краткосрочный период. А жесткие директивы властей не повышать цены на бензин приведут скорее к росту дефицита на топливном рынке, поясняют специалисты.Тамара Сафонова добавляет: действенным механизмом формирования приемлемых для потребителя цен и сохранения эффективности работы нефтеперерабатывающих предприятий также является гибкая акцизная политика.Что касается краткосрочной перспективы, то рост стоимости бензина в Крыму может остановиться с окончанием курортного сезона, прогнозируют эксперты. Также свою роль должно сыграть и снижение инфляционных ожиданий.Власти Крыма держат "бензиновый вопрос" на особом контроле. Еженедельно они совместно с представителями Министерства энергетики России участвуют в заседании штаба по топливообеспечению субъектов РФ, на котором поднимаются вопросы о сдерживании оптовой стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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