https://crimea.ria.ru/20250728/pravitelstvo-rossii-zapretilo-neftyanikam-eksportirovat-benzin-1148303242.html

Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин

Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин

Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T19:07

2025-07-28T19:07

2025-07-28T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов.Соответствующее постановление подписано и уже вступило в силу. Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.Таким образом, эмбарго, ранее касавшееся преимущественно трейдеров, нефтебаз и компаний с объемом переработки менее одного миллиона тонн в год, теперь охватывает и крупнейших участников отрасли.Ограничения на экспорт бензина были введены в России с 1 марта 2024 года сроком до 31 августа 2024 года, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Однако 20 мая запрет был временно приостановлен, а затем возобновлен осенью с рядом исключений, в том числе для крупных нефтеперерабатывающих предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливомЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, бензин, нефть, автомобиль