https://crimea.ria.ru/20250728/pravitelstvo-rossii-zapretilo-neftyanikam-eksportirovat-benzin-1148303242.html
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин
Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T19:07
2025-07-28T19:07
2025-07-28T19:08
новости
правительство россии
бензин
нефть
автомобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_0:111:1619:1021_1920x0_80_0_0_b54e3ba7b40db2febf77f337e7ce4ea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов.Соответствующее постановление подписано и уже вступило в силу. Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.Таким образом, эмбарго, ранее касавшееся преимущественно трейдеров, нефтебаз и компаний с объемом переработки менее одного миллиона тонн в год, теперь охватывает и крупнейших участников отрасли.Ограничения на экспорт бензина были введены в России с 1 марта 2024 года сроком до 31 августа 2024 года, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Однако 20 мая запрет был временно приостановлен, а затем возобновлен осенью с рядом исключений, в том числе для крупных нефтеперерабатывающих предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливомЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871475_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_1e5730621f902c062bfb9088c869e9ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, правительство россии, бензин, нефть, автомобиль
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин
Правительство России расширило запрет на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов
19:07 28.07.2025 (обновлено: 19:08 28.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", – говорится в публикации в официальном Telegram-канале кабмина.
Соответствующее постановление подписано и уже вступило в силу. Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.
Таким образом, эмбарго, ранее касавшееся преимущественно трейдеров, нефтебаз и компаний с объемом переработки менее одного миллиона тонн в год, теперь охватывает и крупнейших участников отрасли.
Ограничения на экспорт
бензина были введены в России с 1 марта 2024 года сроком до 31 августа 2024 года, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Однако 20 мая запрет был временно приостановлен, а затем возобновлен осенью с рядом исключений, в том числе для крупных нефтеперерабатывающих предприятий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: