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Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин
Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T19:07
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новости
правительство россии
бензин
нефть
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов.Соответствующее постановление подписано и уже вступило в силу. Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.Таким образом, эмбарго, ранее касавшееся преимущественно трейдеров, нефтебаз и компаний с объемом переработки менее одного миллиона тонн в год, теперь охватывает и крупнейших участников отрасли.Ограничения на экспорт бензина были введены в России с 1 марта 2024 года сроком до 31 августа 2024 года, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Однако 20 мая запрет был временно приостановлен, а затем возобновлен осенью с рядом исключений, в том числе для крупных нефтеперерабатывающих предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливомЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
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РИА Новости Крым
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новости, правительство россии, бензин, нефть, автомобиль
Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин

Правительство России расширило запрет на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов

19:07 28.07.2025 (обновлено: 19:08 28.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Правительство России расширило действие запрета на экспорт бензина, включив в перечень ограничений крупных производителей нефтепродуктов.
"Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов", – говорится в публикации в официальном Telegram-канале кабмина.
Соответствующее постановление подписано и уже вступило в силу. Как отмечается, решение принято для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях повышенного сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных работ.
Таким образом, эмбарго, ранее касавшееся преимущественно трейдеров, нефтебаз и компаний с объемом переработки менее одного миллиона тонн в год, теперь охватывает и крупнейших участников отрасли.
Ограничения на экспорт бензина были введены в России с 1 марта 2024 года сроком до 31 августа 2024 года, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Однако 20 мая запрет был временно приостановлен, а затем возобновлен осенью с рядом исключений, в том числе для крупных нефтеперерабатывающих предприятий.
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