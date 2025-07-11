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Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"
Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок" - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"
Цены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива на Кубани более чем на 1,5 рубля. О достижении соответствующей договоренности с... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T19:26
2025-07-11T19:26
2025-07-11T19:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Цены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива на Кубани более чем на 1,5 рубля. О достижении соответствующей договоренности с трейдерами сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам главы крымского Совмина, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин. Так, стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч рублей, а АИ-95 – на 15 тысяч рублей. В апреле министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил РИА Новости Крым, что подорожание топлива в Крыму, которое отмечали жители и гости полуострова, было связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов.Он пояснил, что на цену влияют и сами трейдеры. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле, отмечал министр.В мае по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака сообщалось, что Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожало топливо: власти назвали причинуЦены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем ВостокеЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
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крым, юрий гоцанюк, бензин, топливо, топливо в крыму, новости крыма, цены в крыму
Цены на бензин в Крыму: власти установили "потолок"
Цены на бензин в Крыму должны соответствовать стоимости топлива на Кубани – власти
19:26 11.07.2025 (обновлено: 19:29 11.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Цены на бензин в Крыму не должны превышать розничную стоимость литра топлива на Кубани более чем на 1,5 рубля. О достижении соответствующей договоренности с трейдерами сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В ходе диалога с крымскими предприятиями-трейдерами достигнута договоренность о сдерживании розничных цен на топливо. Стоимость бензина на крымских АЗС не должна превышать 1,5 рубля за литр розничную стоимость топлива в городе Темрюк Краснодарского края", - написал он в Telegram.
По словам главы крымского Совмина, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала года зафиксирован значительный рост оптовых цен на бензин. Так, стоимость АИ-92 увеличилась на 11 тысяч рублей, а АИ-95 – на 15 тысяч рублей.
"Это, в том числе, влияет на стоимость доставки топлива в Крым и увеличивает кредитную нагрузку на предприятия", - отметил Гоцанюк.
В апреле министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил РИА Новости Крым, что подорожание топлива в Крыму
, которое отмечали жители и гости полуострова, было связано с ростом цен на бирже нефтепродуктов.
Он пояснил, что на цену влияют и сами трейдеры. Предприниматели оценивают риски по-своему, ориентируясь на опыт прошлых лет. Закупая топливо на бирже, они учитывают, что за месяц-полтора до поставки цена может вырасти, поэтому заранее включают возможные изменения в стоимость на стеле, отмечал министр.
В мае по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака сообщалось, что Россия полностью обеспечена
бензином и дизельным топливом.
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