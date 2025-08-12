Рейтинг@Mail.ru
Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд
Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд
Стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже увеличилась на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже увеличилась на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов.Предыдущий рекорд был достигнут 8 августа.Биржевая цена на бензин Аи-92 прибавила 1,58%, до 70 484 рублей за тонну, что также является рекордом. Пик стоимости этой марки топлива был установлен в сентябре 2023 года – 70 508 рублей за тонну.Летнее дизельное топливо подорожало на 0,45% - до 59 256 рублей за тонну.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну. Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.
Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд и достигла 80,5 тысячи рублей за тонну

17:26 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже увеличилась на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Предыдущий рекорд был достигнут 8 августа.
Биржевая цена на бензин Аи-92 прибавила 1,58%, до 70 484 рублей за тонну, что также является рекордом. Пик стоимости этой марки топлива был установлен в сентябре 2023 года – 70 508 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо подорожало на 0,45% - до 59 256 рублей за тонну.
Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.
Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну.
Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.
