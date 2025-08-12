https://crimea.ria.ru/20250812/tseny-na-benzin-v-rossii-vnov-obnovili-istoricheskiy-rekord-1148673854.html
Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марки Аи-95 на Петербургской бирже увеличилась на 0,44% и достигла 80 510 рублей, что является новым историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов.Предыдущий рекорд был достигнут 8 августа.Биржевая цена на бензин Аи-92 прибавила 1,58%, до 70 484 рублей за тонну, что также является рекордом. Пик стоимости этой марки топлива был установлен в сентябре 2023 года – 70 508 рублей за тонну.Летнее дизельное топливо подорожало на 0,45% - до 59 256 рублей за тонну.Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ, они будут действовать до 31 августа включительно.Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). В начале августа стоимость бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России поднималась до значений 77 967 рублей за тонну. Ранее эксперты рассказали РИА Новости Крым, что рост цен на бензин в Крыму обусловлен сезонностью и сложной логистикой, уровнять стоимость топлива на полуострове с материковыми расценками поможет развитие в регионе предприятий полного цикла, занимающихся нефтепереработкой и транспортировкой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube. Читайте также на РИА Новости Крым:Цена бензина Аи-95 третий день подряд бьет исторический рекордПравительство России запретило нефтяникам экспортировать бензинЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить
