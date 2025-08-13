Рейтинг@Mail.ru
Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд
Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд
В Крыму завершено расследование уголовного дела о повреждении воинских захоронений погибших в зоне СВО военкора Александра Федорчака и трех военнослужащих ВС... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T15:27
2025-08-13T15:28
крым
новости крыма
вандализм
александр федорчак
герои сво
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела о повреждении воинских захоронений погибших в зоне СВО военкора Александра Федорчака и трех военнослужащих ВС России. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Инцидент произошел в ночь на 31 марта текущего года на территории кладбища Уваровского сельского поселения. 44-летний житель Нижнегорского района совершил поджог ритуальной атрибутики и надмогильных сооружений воинских захоронений крымчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Силовики оперативно установили личность фигуранта и задержали его. Мужчина дал признательные показания, детально описав обстоятельства повреждения захоронений. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд

Уголовное дело об осквернении могил военкора Федорчака и трех бойцов СВО ушло в суд

15:27 13.08.2025 (обновлено: 15:28 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела о повреждении воинских захоронений погибших в зоне СВО военкора Александра Федорчака и трех военнослужащих ВС России. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Инцидент произошел в ночь на 31 марта текущего года на территории кладбища Уваровского сельского поселения. 44-летний житель Нижнегорского района совершил поджог ритуальной атрибутики и надмогильных сооружений воинских захоронений крымчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Силовики оперативно установили личность фигуранта и задержали его.
Мужчина дал признательные показания, детально описав обстоятельства повреждения захоронений.
"Будучи в состоянии алкогольного опьянения и испугавшись шума на кладбище, он, используя зажигалку, поджег атрибуты захоронений на могилах военного корреспондента и трех военнослужащих", – добавили в республиканской прокуратуре.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
