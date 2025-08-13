Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд

https://crimea.ria.ru/20250813/delo-ob-oskvernenii-mogil-aleksandra-fedorchaka-i-boytsov-svo-ushlo-v-sud--1148696478.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела о повреждении воинских захоронений погибших в зоне СВО военкора Александра Федорчака и трех военнослужащих ВС России. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Инцидент произошел в ночь на 31 марта текущего года на территории кладбища Уваровского сельского поселения. 44-летний житель Нижнегорского района совершил поджог ритуальной атрибутики и надмогильных сооружений воинских захоронений крымчан, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Силовики оперативно установили личность фигуранта и задержали его. Мужчина дал признательные показания, детально описав обстоятельства повреждения захоронений. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

