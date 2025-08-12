https://crimea.ria.ru/20250812/allergiya-na-solntse-kak-raspoznat-1148582668.html

Аллергия на солнце: как распознать

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На солнце могут возникать аллергические реакции, в частности, тепловая крапивница, которая проявляется зудящими волдырями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер" Елена Семкина.По ее словам, такие волдыри могут самостоятельно проходить уже через сутки после появления. Однако потом болезнь нередко рецидивируют. При этом, год от года число людей, у которых проявляется аллергия на солнце, увеличивается, число случаев растет, отметила эксперт."В целях профилактики этого заболевания нужно носить свободную светлую одежду и стараться больше пребывать в тени, не находиться в жаркие часы на солнце", - сказала она.Заниматься самолечением в случае возникновения аллергических проявлений на коже нельзя. Необходимо обратиться к дерматологу, потому что симптомы дерматологических заболеваний зачастую похожи, и только врач может поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение, добавила Семкина.Кроме того, людям, принимающим какие-любо препараты, следует помнить, что есть такие лекарства, которые повышают фоточувствительность кожи к ультрафиолету. Если человек принимает такие медикаменты по показаниям, то его фоточувствительность повышается, и даже получасовое пребывание на солнце может приравняться к четырем-пяти часам, обратила внимание медик.В частности, фоточувствительность повышают антибиотики тетрациклиновой группы, а также ряд препаратов, которые назначаются при лечениях аутоиммунных заболеваний, добавила Семкина.Ранее главный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко предупреждала, что употребление алкогольных напитков на жаре резко увеличивает риск получить тепловой удар, а в некоторых случаях из-за чрезмерной нагрузки на сердце и сосуды опьянение в таких условиях может привести к смерти. Также главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина в комментарии РИА Новости напоминала, что в жаркую погоду следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, больше пить и меньше нагружать себя физическими нагрузками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температурКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилКак крымчане справляются с жарой

