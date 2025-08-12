Рейтинг@Mail.ru
Аллергия на солнце: как распознать - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/allergiya-na-solntse-kak-raspoznat-1148582668.html
Аллергия на солнце: как распознать
Аллергия на солнце: как распознать - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Аллергия на солнце: как распознать
На солнце могут возникать аллергические реакции, в частности, тепловая крапивница, которая проявляется зудящими волдырями. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T08:51
2025-08-12T08:51
аллергия
солнце
здоровье
совет эксперта
отдых
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_0790c9b8e8c2b2eb133d3188fa2eae19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На солнце могут возникать аллергические реакции, в частности, тепловая крапивница, которая проявляется зудящими волдырями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер" Елена Семкина.По ее словам, такие волдыри могут самостоятельно проходить уже через сутки после появления. Однако потом болезнь нередко рецидивируют. При этом, год от года число людей, у которых проявляется аллергия на солнце, увеличивается, число случаев растет, отметила эксперт."В целях профилактики этого заболевания нужно носить свободную светлую одежду и стараться больше пребывать в тени, не находиться в жаркие часы на солнце", - сказала она.Заниматься самолечением в случае возникновения аллергических проявлений на коже нельзя. Необходимо обратиться к дерматологу, потому что симптомы дерматологических заболеваний зачастую похожи, и только врач может поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение, добавила Семкина.Кроме того, людям, принимающим какие-любо препараты, следует помнить, что есть такие лекарства, которые повышают фоточувствительность кожи к ультрафиолету. Если человек принимает такие медикаменты по показаниям, то его фоточувствительность повышается, и даже получасовое пребывание на солнце может приравняться к четырем-пяти часам, обратила внимание медик.В частности, фоточувствительность повышают антибиотики тетрациклиновой группы, а также ряд препаратов, которые назначаются при лечениях аутоиммунных заболеваний, добавила Семкина.Ранее главный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко предупреждала, что употребление алкогольных напитков на жаре резко увеличивает риск получить тепловой удар, а в некоторых случаях из-за чрезмерной нагрузки на сердце и сосуды опьянение в таких условиях может привести к смерти. Также главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина в комментарии РИА Новости напоминала, что в жаркую погоду следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, больше пить и меньше нагружать себя физическими нагрузками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температурКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилКак крымчане справляются с жарой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_b1bb1805e5ca6b3d854467960d60adc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аллергия, солнце, здоровье, совет эксперта, отдых, новости
Аллергия на солнце: как распознать

Аллергия на солнце проявляется зудящими волдырями - врач-дерматолог

08:51 12.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На солнце могут возникать аллергические реакции, в частности, тепловая крапивница, которая проявляется зудящими волдырями. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала врач-дерматолог ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер" Елена Семкина.
"Есть такое заболевание, которое называется тепловая крапивница. При повышении температуры окружающей среды наш иммунитет реагирует парадоксальным образом: возникает аллергическая реакция на высокую температуру. Это проявляется волдырными элементами на коже, которые зудят и чешутся", - сказала доктор.
По ее словам, такие волдыри могут самостоятельно проходить уже через сутки после появления. Однако потом болезнь нередко рецидивируют. При этом, год от года число людей, у которых проявляется аллергия на солнце, увеличивается, число случаев растет, отметила эксперт.
"В целях профилактики этого заболевания нужно носить свободную светлую одежду и стараться больше пребывать в тени, не находиться в жаркие часы на солнце", - сказала она.
Заниматься самолечением в случае возникновения аллергических проявлений на коже нельзя. Необходимо обратиться к дерматологу, потому что симптомы дерматологических заболеваний зачастую похожи, и только врач может поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение, добавила Семкина.
"Не нужно находиться под открытыми лучами солнца. Свою дозу витамина D человек получит в любом случае, даже отраженным светом и в тени - под навесом или зонтом. Нужно беречь от солнца и себя, и своих детей. Обязательно нужно пользоваться фотозащитным кремом, которых сейчас огромное количество, выбирать степень защиты от 50 и выше", - сказала она.
Кроме того, людям, принимающим какие-любо препараты, следует помнить, что есть такие лекарства, которые повышают фоточувствительность кожи к ультрафиолету. Если человек принимает такие медикаменты по показаниям, то его фоточувствительность повышается, и даже получасовое пребывание на солнце может приравняться к четырем-пяти часам, обратила внимание медик.
В частности, фоточувствительность повышают антибиотики тетрациклиновой группы, а также ряд препаратов, которые назначаются при лечениях аутоиммунных заболеваний, добавила Семкина.
Ранее главный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко предупреждала, что употребление алкогольных напитков на жаре резко увеличивает риск получить тепловой удар, а в некоторых случаях из-за чрезмерной нагрузки на сердце и сосуды опьянение в таких условиях может привести к смерти. Также главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина в комментарии РИА Новости напоминала, что в жаркую погоду следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, больше пить и меньше нагружать себя физическими нагрузками.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил
Как крымчане справляются с жарой
 
АллергияСолнцеЗдоровьеСовет экспертаОтдыхНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
08:26В Крыму нашли недобросовестных работодателей
08:10Пять аэропортов в России закрыты для полетов
08:02Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
07:3925 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
07:15Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
06:4833 летчика стали Героями России с начала спецоперации
06:28В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
06:06Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
23:03В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния