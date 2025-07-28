Рейтинг@Mail.ru
Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/anomalnaya-zhara-v-krymu--kak-zaschititsya-ot-ekstremalnykh-temperatur-1148301462.html
Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T20:32
2025-07-28T20:32
жара
погода в крыму
крымская погода
крым
крым курортный
отдых в крыму
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_0:0:3236:1820_1920x0_80_0_0_0790c9b8e8c2b2eb133d3188fa2eae19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимается до +40. Аномальная жара в Крыму стала настоящим испытанием как для местных жителей, так и для туристов. Как не потерять здоровье и продолжить наслаждаться отдыхом? Советы, которые помогут пережить экстремальную жару – в подборке РИА Новости Крым.Избегайте солнца в пик жарыСолнце особенно агрессивное в период с 11:00 до 17:00. В тени +38, а под открытым небом и того больше. Постарайтесь планировать прогулки и экскурсии на утро или вечер. Днем переждать аномальную жару лучше в помещении с кондиционером или в тени.Одевайтесь правильноВыбирайте свободную, светлую одежду и натуральных тканей (хлопок, лен). Не забудьте головной убор и солнцезащитные очки. Особенно это актуально для детей и пожилых людей – они находятся в зоне повышенного риска при аномальной жаре.Пейте воду правильно и регулярноВ условиях аномальной жары организм теряет влагу в 2-3 раза быстрее. Пейте чистую воду – не холодную, а прохладную – каждые 30-40 минут. Избегайте сладких газировок, алкоголя и кофеина – они способствуют обезвоживанию.Выбирайте проветриваемые пляжи с теньюЕсли вы находитесь на отдыхе на побережье, выбирайте пляжи с навесами, зонтами или естественной тенью от деревьев. Отличный вариант – бухты с легким бризом, где воздух легче переносится. Избегайте каменистых и закрытых от ветра мест – там аномальная жара ощущается вдвойне.Как распознать тепловой ударЕсли вы почувствуете слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту или жар – это признаки теплового удара. Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Держите при себе влажные салфетки, бутылку с водой и солнцезащитный крем с SPF 50.Аномальная жара в Крыму – это не повод отказываться от отдыха, но важный сигнал к тому, чтобы быть внимательнее к своему здоровью. Соблюдая простые правила, вы сможете насладиться красотой полуострова без риска для жизни и здоровья.Воздержитесь от восхождений в горыВ дни аномальной жары высок риск перегрева, и каждая минута физической активности может привести к неприятным последствиям. Вместо того чтобы покорять вершины, исследуйте множество творческих и выставочных площадок или уютные кафе с авторской крымской кухней. Рассмотрите возможность организовать пикник в тени деревьев. Приятные вечерние прогулки у моря станут отличной альтернативой, позволив насладиться красотой полуострова без излишней нагрузки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему пить спиртное в жару смертельно опасноКак крымчане справляются с жарой Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148302428_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_b1bb1805e5ca6b3d854467960d60adc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жара, погода в крыму, крымская погода, крым, крым курортный, отдых в крыму, совет эксперта
Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур

Аномальная жара в Крыму – как защитить себя и близких в условиях экстремальных температур

20:32 28.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимается до +40. Аномальная жара в Крыму стала настоящим испытанием как для местных жителей, так и для туристов. Как не потерять здоровье и продолжить наслаждаться отдыхом? Советы, которые помогут пережить экстремальную жару – в подборке РИА Новости Крым.

Избегайте солнца в пик жары

Солнце особенно агрессивное в период с 11:00 до 17:00. В тени +38, а под открытым небом и того больше. Постарайтесь планировать прогулки и экскурсии на утро или вечер. Днем переждать аномальную жару лучше в помещении с кондиционером или в тени.

Одевайтесь правильно

Выбирайте свободную, светлую одежду и натуральных тканей (хлопок, лен). Не забудьте головной убор и солнцезащитные очки. Особенно это актуально для детей и пожилых людей – они находятся в зоне повышенного риска при аномальной жаре.

Пейте воду правильно и регулярно

В условиях аномальной жары организм теряет влагу в 2-3 раза быстрее. Пейте чистую воду – не холодную, а прохладную – каждые 30-40 минут. Избегайте сладких газировок, алкоголя и кофеина – они способствуют обезвоживанию.

Выбирайте проветриваемые пляжи с тенью

Если вы находитесь на отдыхе на побережье, выбирайте пляжи с навесами, зонтами или естественной тенью от деревьев. Отличный вариант – бухты с легким бризом, где воздух легче переносится. Избегайте каменистых и закрытых от ветра мест – там аномальная жара ощущается вдвойне.

Как распознать тепловой удар

Если вы почувствуете слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту или жар – это признаки теплового удара. Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Держите при себе влажные салфетки, бутылку с водой и солнцезащитный крем с SPF 50.
Аномальная жара в Крыму – это не повод отказываться от отдыха, но важный сигнал к тому, чтобы быть внимательнее к своему здоровью. Соблюдая простые правила, вы сможете насладиться красотой полуострова без риска для жизни и здоровья.

Воздержитесь от восхождений в горы

В дни аномальной жары высок риск перегрева, и каждая минута физической активности может привести к неприятным последствиям. Вместо того чтобы покорять вершины, исследуйте множество творческих и выставочных площадок или уютные кафе с авторской крымской кухней. Рассмотрите возможность организовать пикник в тени деревьев. Приятные вечерние прогулки у моря станут отличной альтернативой, позволив насладиться красотой полуострова без излишней нагрузки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему пить спиртное в жару смертельно опасно
Как крымчане справляются с жарой
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
 
ЖараПогода в КрымуКрымская погодаКрымКрым курортныйОтдых в КрымуСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
21:16Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
20:52Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский
20:32Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
20:11Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
19:45Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
19:31В Крыму четверых сап-бордистов унесло в море
19:07Правительство России запретило нефтяникам экспортировать бензин
18:49В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи
18:35Единая программа и расписание: как школы в Крыму готовы к нововведениям
18:10Марийский балет покажет "Лебединое озеро" и "Жизель" в Симферополе
17:52Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов
17:41В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням
17:25Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
17:13Нашествие саранчи в Дагестане и на Украине: грозят ли вредители Крыму
17:04Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
16:52Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
16:43Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
16:25Крымский мост открыт
16:25Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине
Лента новостейМолния