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Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур

Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур

Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T20:32

2025-07-28T20:32

2025-07-28T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Лето 2025 года в Крыму побило температурные рекорды: дневные показатели стабильно превышают +38 градусов, а в некоторых районах полуострова столбик термометра поднимается до +40. Аномальная жара в Крыму стала настоящим испытанием как для местных жителей, так и для туристов. Как не потерять здоровье и продолжить наслаждаться отдыхом? Советы, которые помогут пережить экстремальную жару – в подборке РИА Новости Крым.Избегайте солнца в пик жарыСолнце особенно агрессивное в период с 11:00 до 17:00. В тени +38, а под открытым небом и того больше. Постарайтесь планировать прогулки и экскурсии на утро или вечер. Днем переждать аномальную жару лучше в помещении с кондиционером или в тени.Одевайтесь правильноВыбирайте свободную, светлую одежду и натуральных тканей (хлопок, лен). Не забудьте головной убор и солнцезащитные очки. Особенно это актуально для детей и пожилых людей – они находятся в зоне повышенного риска при аномальной жаре.Пейте воду правильно и регулярноВ условиях аномальной жары организм теряет влагу в 2-3 раза быстрее. Пейте чистую воду – не холодную, а прохладную – каждые 30-40 минут. Избегайте сладких газировок, алкоголя и кофеина – они способствуют обезвоживанию.Выбирайте проветриваемые пляжи с теньюЕсли вы находитесь на отдыхе на побережье, выбирайте пляжи с навесами, зонтами или естественной тенью от деревьев. Отличный вариант – бухты с легким бризом, где воздух легче переносится. Избегайте каменистых и закрытых от ветра мест – там аномальная жара ощущается вдвойне.Как распознать тепловой ударЕсли вы почувствуете слабость, головокружение, тошноту, сухость во рту или жар – это признаки теплового удара. Не откладывайте обращение за медицинской помощью. Держите при себе влажные салфетки, бутылку с водой и солнцезащитный крем с SPF 50.Аномальная жара в Крыму – это не повод отказываться от отдыха, но важный сигнал к тому, чтобы быть внимательнее к своему здоровью. Соблюдая простые правила, вы сможете насладиться красотой полуострова без риска для жизни и здоровья.Воздержитесь от восхождений в горыВ дни аномальной жары высок риск перегрева, и каждая минута физической активности может привести к неприятным последствиям. Вместо того чтобы покорять вершины, исследуйте множество творческих и выставочных площадок или уютные кафе с авторской крымской кухней. Рассмотрите возможность организовать пикник в тени деревьев. Приятные вечерние прогулки у моря станут отличной альтернативой, позволив насладиться красотой полуострова без излишней нагрузки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему пить спиртное в жару смертельно опасноКак крымчане справляются с жарой Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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