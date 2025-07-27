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Почему пить спиртное в жару смертельно опасно - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Почему пить спиртное в жару смертельно опасно
Почему пить спиртное в жару смертельно опасно - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Почему пить спиртное в жару смертельно опасно
Употребление алкогольных напитков на жаре резко увеличивает риск получить тепловой удар, а в некоторых случаях из-за чрезмерной нагрузки на сердце и сосуды... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T19:31
2025-07-27T20:59
мнения
совет эксперта
здоровье
жара
алкоголь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Употребление алкогольных напитков на жаре резко увеличивает риск получить тепловой удар, а в некоторых случаях из-за чрезмерной нагрузки на сердце и сосуды опьянение в таких условиях может привести к смерти. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко, ее советы, как обезопасить себя, приводит Минздрав РК.Так, по ее словам, при употреблении спиртных напитков резко увеличивается шанс получить тепловой или солнечный удар, так как в организме нарушается восприятие жары."Алкоголь притягивает жидкость из тканей в кровяное русло и способствует усиленному выведению жидкости из организма, ухудшает координацию движений и критичность принятие решений, создавая дополнительную нагрузку на организм", – пояснила медик.Кроме того, в жару кровеносные сосуды расширяются и кровяное давление снижается, что приводит к усиленной работе сердца, а алкоголь эту нагрузку еще больше увеличивает, добавила она. Таким образом возникает еще один риск, чреватый в некоторых случаях летальным исходом, сказала психиатр-нарколог.По словам врача, мнение о том, что употребление слабоалкогольных напитков в жару не опасно и что они могут утолить жажду, неверное."На самом деле употребление любых алкогольных напитков, наоборот, усиливает обезвоживание всех тканей и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая вероятность возникновения инсультов и инфарктов", – подчеркнула врач.Если после употребления алкоголя на жаре человек почувствовал головокружение и слабость, при этом может передвигаться сам, ему можно помочь без привлечения специалистов, отметила она."Необходмо переместить его в тень или в прохладное помещение. Обеспечить обильное питье чистой воды, возможно потребуется прием сорбентов и естественно необходим отдых и сон", – советует Шоренко.Если же у выпившего на жаре человека нарушается сознание, возникают судороги или поднимается температура тела, то необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, добавила она.Резюмируя, врач рекомендует не подвергать жизнь и здоровье опасности и вовсе отказаться от употребления алкоголя, в особенности в жаркое время года.Также она не рекомендует утолять жажду безалкогольным пивом и сладкими напитками, поскольку для их переработки организму требуется дополнительное потребление жидкости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что есть и пить в жару – советы врачаКак жить в жару – Минздрав рекомендуетКак купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта
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мнения, совет эксперта, здоровье, жара, алкоголь
Почему пить спиртное в жару смертельно опасно

Употребление алкоголя на жаре может привести к смерти – нарколог

19:31 27.07.2025 (обновлено: 20:59 27.07.2025)
 
© Depositphotos.com AnuskiserranoОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Depositphotos.com Anuskiserrano
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Употребление алкогольных напитков на жаре резко увеличивает риск получить тепловой удар, а в некоторых случаях из-за чрезмерной нагрузки на сердце и сосуды опьянение в таких условиях может привести к смерти. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Крыма Марина Шоренко, ее советы, как обезопасить себя, приводит Минздрав РК.
"Употребление алкоголя – это всегда стресс для организма, а в жаркое время года состояние опьянения наступает практически всегда быстрее, что приводит к снижению адекватности восприятия окружающей обстановки, повышению риска несчастных случаев, ухудшению самочувствия и обострению хронических заболеваний", – предупреждает врач.
Так, по ее словам, при употреблении спиртных напитков резко увеличивается шанс получить тепловой или солнечный удар, так как в организме нарушается восприятие жары.
"Алкоголь притягивает жидкость из тканей в кровяное русло и способствует усиленному выведению жидкости из организма, ухудшает координацию движений и критичность принятие решений, создавая дополнительную нагрузку на организм", – пояснила медик.
Кроме того, в жару кровеносные сосуды расширяются и кровяное давление снижается, что приводит к усиленной работе сердца, а алкоголь эту нагрузку еще больше увеличивает, добавила она. Таким образом возникает еще один риск, чреватый в некоторых случаях летальным исходом, сказала психиатр-нарколог.
"Это может привести даже к смерти человека, у которого уже имеется сердечно-сосудистое заболевание, например, гипертоническая болезнь или ишемическая болезнь сердца", – уточнила Шоренко.
По словам врача, мнение о том, что употребление слабоалкогольных напитков в жару не опасно и что они могут утолить жажду, неверное.
"На самом деле употребление любых алкогольных напитков, наоборот, усиливает обезвоживание всех тканей и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая вероятность возникновения инсультов и инфарктов", – подчеркнула врач.
Если после употребления алкоголя на жаре человек почувствовал головокружение и слабость, при этом может передвигаться сам, ему можно помочь без привлечения специалистов, отметила она.
"Необходмо переместить его в тень или в прохладное помещение. Обеспечить обильное питье чистой воды, возможно потребуется прием сорбентов и естественно необходим отдых и сон", – советует Шоренко.
Если же у выпившего на жаре человека нарушается сознание, возникают судороги или поднимается температура тела, то необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, добавила она.
Резюмируя, врач рекомендует не подвергать жизнь и здоровье опасности и вовсе отказаться от употребления алкоголя, в особенности в жаркое время года.
Также она не рекомендует утолять жажду безалкогольным пивом и сладкими напитками, поскольку для их переработки организму требуется дополнительное потребление жидкости.
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