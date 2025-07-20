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Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250720/kak-kupit-tort-v-zharu-i-ne-otravitsya---sovety-eksperta-1123909578.html
Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта
Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта
В жаркую погоду покупка торта становится особенно ответственной задачей, поскольку сочетание сахара и жиров наиболее опасно с точки зрения размножения... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T21:06
2025-07-20T17:12
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
надежда анельчук
еда
защита прав потребителей
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В жаркую погоду покупка торта становится особенно ответственной задачей, поскольку сочетание сахара и жиров наиболее опасно с точки зрения размножения микроорганизмов, способных нанести вред здоровью. О том, где покупать кондитерские изделия с кремом и как их выбирать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.Во-первых, эксперт советует избегать мест стихийной торговли и отправляться за тортами и пирожными в магазин, кафетерий или кондитерскую. "Это могут быть даже ярмарки или выносная торговля, но в таком случае кондитерские изделия должны реализовываться только в потребительской упаковке. Если мы говорим о магазине - кондитерские изделия с кремом должны храниться в холодильных витринах", - уточняет Анельчук.Второе, на что нужно обратить внимание - сроки годности. Они зависят от рецептуры."Есть торты, которые можно хранить всего 48 часов, но максимальный срок годности таких изделий - 120 часов. В любом случае, лучше выбрать изделие не в последний день истечения срока его годности, идеальный вариант - торт, приготовленный в тот же день, когда вы его покупаете. И обязательно на маркировке торта должна быть информация об изготовителе, о составе", - напоминает гостья эфира.Что касается тортов от частных кондитеров из соцсетей, в данном случае важно уточнить информацию о продавце: если он работает нелегально, не зарегистрирован в качестве предпринимателя, не имеет медкнижек и других документов, от такого предложения лучше отказаться.В любом случае, при покупке торта или любого другого продукта, она рекомендует сохранить чек. Это поможет обменять его или вернуть деньги, если товар окажется испорченным."Вернуть торт, как и любой продовольственный товар, можно в том случае, если он ненадлежащего качества. Например, со сроками годности все в порядке, а внутри плесень. Тогда продавец обязан заменить товар или вернуть деньги. В случае отказа пишите претензию в свободной форме, которую обязаны рассмотреть за 10 дней. Если и это не помогло, исполнить законные требования потребителя продавца обяжет суд, куда можно обратиться, в том числе и за возмещением морального вреда", - советует Анельчук.Ранее основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар рассказала, что можно есть после истечения срока годности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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совет эксперта, здоровье, надежда анельчук, еда, защита прав потребителей, общество
Как купить торт в жару и не отравиться - советы эксперта

Эксперт Надежда Анельчук научила выбирать безопасные торты в жару

21:06 20.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В жаркую погоду покупка торта становится особенно ответственной задачей, поскольку сочетание сахара и жиров наиболее опасно с точки зрения размножения микроорганизмов, способных нанести вред здоровью. О том, где покупать кондитерские изделия с кремом и как их выбирать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.
Во-первых, эксперт советует избегать мест стихийной торговли и отправляться за тортами и пирожными в магазин, кафетерий или кондитерскую.
"Это могут быть даже ярмарки или выносная торговля, но в таком случае кондитерские изделия должны реализовываться только в потребительской упаковке. Если мы говорим о магазине - кондитерские изделия с кремом должны храниться в холодильных витринах", - уточняет Анельчук.
Второе, на что нужно обратить внимание - сроки годности. Они зависят от рецептуры.
"Есть торты, которые можно хранить всего 48 часов, но максимальный срок годности таких изделий - 120 часов. В любом случае, лучше выбрать изделие не в последний день истечения срока его годности, идеальный вариант - торт, приготовленный в тот же день, когда вы его покупаете. И обязательно на маркировке торта должна быть информация об изготовителе, о составе", - напоминает гостья эфира.
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9 июля 2022, 19:59Радио "Спутник в Крыму"
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Что касается тортов от частных кондитеров из соцсетей, в данном случае важно уточнить информацию о продавце: если он работает нелегально, не зарегистрирован в качестве предпринимателя, не имеет медкнижек и других документов, от такого предложения лучше отказаться.
"Такая деятельность - вне закона, по разным параметрам: с точки зрения налогообложения, соблюдения санитарных норм и правил. Мы же не знаем, в каких условиях, какими руками, из каких продуктов готовит кондитер. Исключение - если мы говорим о том, что человек на постоянной основе берет заказы на изготовление тортов, он является предпринимателем и несет ответственность за свою продукцию", - поясняет эксперт.
В любом случае, при покупке торта или любого другого продукта, она рекомендует сохранить чек. Это поможет обменять его или вернуть деньги, если товар окажется испорченным.
"Вернуть торт, как и любой продовольственный товар, можно в том случае, если он ненадлежащего качества. Например, со сроками годности все в порядке, а внутри плесень. Тогда продавец обязан заменить товар или вернуть деньги. В случае отказа пишите претензию в свободной форме, которую обязаны рассмотреть за 10 дней. Если и это не помогло, исполнить законные требования потребителя продавца обяжет суд, куда можно обратиться, в том числе и за возмещением морального вреда", - советует Анельчук.
Ранее основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар рассказала, что можно есть после истечения срока годности.
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