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Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил
Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил
соблюдение которые поможет пережить жару без вреда для здоровья. РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T20:20
2025-07-26T20:20
здоровье
минздрав рф
общество
погода
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солнце
пляжи крыма
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жара бьет рекорды. Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова назвала пять правил, соблюдение которые поможет пережить жару без вреда для здоровья."Важно помнить о безопасности, особенно в период солнечной активности. Чтобы избежать солнечных и тепловых ударов, нужно соблюдать простые правила", - предупреждает Минздрав РФ в Telegram-канале.Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50 &gt;&gt;Первое правило – пить много жидкости. Идеальный выбор – вода. Но также полезны несладкие чаи (зеленый, травяной), натуральные соки. При этом специалист обращает внимание, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду, а приводят к обезвоживанию.Второе правило – есть легкую пищу. Тяжелая пища, по словам Любови Дроздовой, перегружает организм, увеличивая нагрузку не только на пищеварительную систему, но на сердце. Полезно отдавать предпочтение фруктам, овощам, салатам, легким супам. Специалист советует есть небольшими порциями, чтобы не переедать.Третье правило – носить светлую одежду из натуральных тканей. Светлые цвета, по словам сотрудника Минздрава, отражают солнечные лучи, а натуральные ткани (хлопок, лен) позволяют коже дышать. Желательно избегать синтетических материалов, которые не пропускают воздух и могут привести к перегреванию.Четвертое правило – избегать прямых солнечных лучей особенно в самое жаркое время дня. С 12 до 16 часов солнце особенно активно. Любовь Дроздова напоминает про важность головного убора (панама, шляпа) и солнцезащитных очков для защиты кожи и глаз.Пятое правило – физическую активность, в том числе тренировки, работу в саду или огороде лучше перенести на утро или вечер.При ухудшении состояния, не откладывая, нужно обратиться за медицинской помощью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчане справляются с жаройАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаЭкватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета
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здоровье, минздрав рф, общество, погода, погода в крыму, солнце, пляжи крыма, совет эксперта
Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил

Аномальная жара в Крыму - пять правил для сохранения здоровья от Минздрава

20:20 26.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму жара бьет рекорды. Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова назвала пять правил, соблюдение которые поможет пережить жару без вреда для здоровья.
"Важно помнить о безопасности, особенно в период солнечной активности. Чтобы избежать солнечных и тепловых ударов, нужно соблюдать простые правила", - предупреждает Минздрав РФ в Telegram-канале.
Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50 >>
Первое правило – пить много жидкости. Идеальный выбор – вода. Но также полезны несладкие чаи (зеленый, травяной), натуральные соки. При этом специалист обращает внимание, что сладкие газированные напитки не утоляют жажду, а приводят к обезвоживанию.
Второе правило – есть легкую пищу. Тяжелая пища, по словам Любови Дроздовой, перегружает организм, увеличивая нагрузку не только на пищеварительную систему, но на сердце. Полезно отдавать предпочтение фруктам, овощам, салатам, легким супам. Специалист советует есть небольшими порциями, чтобы не переедать.
Третье правило – носить светлую одежду из натуральных тканей. Светлые цвета, по словам сотрудника Минздрава, отражают солнечные лучи, а натуральные ткани (хлопок, лен) позволяют коже дышать. Желательно избегать синтетических материалов, которые не пропускают воздух и могут привести к перегреванию.
Четвертое правило – избегать прямых солнечных лучей особенно в самое жаркое время дня. С 12 до 16 часов солнце особенно активно. Любовь Дроздова напоминает про важность головного убора (панама, шляпа) и солнцезащитных очков для защиты кожи и глаз.
Пятое правило – физическую активность, в том числе тренировки, работу в саду или огороде лучше перенести на утро или вечер.

"Если чувствуете головокружение, тошноту и слабость, обратитесь к врачу. Если у вас есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, в жару отнеситесь особенно внимательно к своему самочувствию", – предупреждают в Минздраве РФ.

При ухудшении состояния, не откладывая, нужно обратиться за медицинской помощью.
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