https://crimea.ria.ru/20250717/anomalnaya-zhara-v-krymu-bet-po-elektrosetyam-kak-ne-ostatsya-bez-sveta-1148000249.html
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T08:13
2025-07-17T08:13
2025-07-17T09:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети. Об этом РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, причина проблем кроется в так называемом коэффициенте одновременного включения электроприборов. Если рассматривать многоквартирный дом, то суммарная максимальная нагрузка не равна простой сумме максимально возможного потребления каждой квартиры, поскольку сети рассчитываются с учетом того, что не все жильцы включают всю технику одновременно. Однако в условиях массового роста использования кондиционеров, особенно в летний период, эта схема перестает работать.Инженер рекомендует жителям задуматься о рациональном потреблении электроэнергии: не включать одновременно несколько мощных приборов, например, кондиционер, утюг и электрочайник."Если вы гладите рубашку, временно выключите кондиционер, если готовите чай – тоже. Такие простые меры помогут снизить нагрузку и предотвратить отключения", – отметил он.Что касается электрооборудования, оставленного включенным в розетку, но не работающего (например, в режиме ожидания), его энергопотребление составляет всего несколько ватт и незначительно влияет на общую нагрузку.Говоря о перспективах модернизации электросетей, Артамонов подчеркнул, что замена трансформаторов и линий – сложная и дорогостоящая задача. В новых домах уже изначально закладывают проводку и оборудование, способное выдержать повышенную нагрузку, но в старых жилых районах людям стоит учитывать "нюансы" прежних технологий.На вопрос, влияет ли жара на оборудование напрямую, специалист ответил, что трансформаторы рассчитаны на такие климатические условия, имеют системы охлаждения и вентиляции. Основная проблема – возросший спрос потребителей, который создает перегрузку.Энергетики "Крымэнерго" также дали рекомендации потребителям в связи с экстремально высокой температурой воздуха. Для предотвращения сбоев и продолжительных отключений электроэнергии специалисты настоятельно призывают жителей и гостей полуотсрова не включать одновременно энергоемкие приборы, особенно в часы пиковых нагрузок, регулировать температуру охлаждения кондиционеров разумно, не устанавливая минимальные значения и использовать бытовые приборы с высоким классом энергоэффективности (от А до А+++).Ранее сообщалось, что в Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах: Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Новый мир, Родниковое.Накануне, 15 июля, без света были пять населенных пунктов в городском округе Ялта. Также были обесточены четыре населенных пункта Симферопольского района. Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода в крыму, электросети, электроподстанция, энергосистема крыма, энергетика, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, совет эксперта, жара, юрий артамонов, гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети. Об этом РИА Новости Крым рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
По его словам, причина проблем кроется в так называемом коэффициенте одновременного включения электроприборов. Если рассматривать многоквартирный дом, то суммарная максимальная нагрузка не равна простой сумме максимально возможного потребления каждой квартиры, поскольку сети рассчитываются с учетом того, что не все жильцы включают всю технику одновременно. Однако в условиях массового роста использования кондиционеров, особенно в летний период, эта схема перестает работать.
"Если все жильцы одновременно включают кондиционеры, сети просто не выдерживают нагрузку. Старые дома, построенные еще в советское время, не рассчитаны на такой ток – тогда бытовая техника была проще, и кондиционеров почти не было. Сегодня же летом наблюдается настоящий бум установки кондиционеров, а энергетические сети и линии меняются далеко не так быстро, как растет потребление", – пояснил Артамонов.
Инженер рекомендует жителям задуматься о рациональном потреблении электроэнергии: не включать одновременно несколько мощных приборов, например, кондиционер, утюг и электрочайник.
"Если вы гладите рубашку, временно выключите кондиционер, если готовите чай – тоже. Такие простые меры помогут снизить нагрузку и предотвратить отключения", – отметил он.
Что касается электрооборудования, оставленного включенным в розетку, но не работающего (например, в режиме ожидания), его энергопотребление составляет всего несколько ватт и незначительно влияет на общую нагрузку.
Говоря о перспективах модернизации электросетей, Артамонов подчеркнул, что замена трансформаторов и линий – сложная и дорогостоящая задача. В новых домах уже изначально закладывают проводку и оборудование, способное выдержать повышенную нагрузку, но в старых жилых районах людям стоит учитывать "нюансы" прежних технологий.
На вопрос, влияет ли жара на оборудование напрямую, специалист ответил, что трансформаторы рассчитаны на такие климатические условия, имеют системы охлаждения и вентиляции. Основная проблема – возросший спрос потребителей, который создает перегрузку.
Энергетики "Крымэнерго" также дали рекомендации потребителям в связи с экстремально высокой температурой воздуха. Для предотвращения сбоев и продолжительных отключений электроэнергии специалисты настоятельно призывают жителей и гостей полуотсрова не включать одновременно энергоемкие приборы, особенно в часы пиковых нагрузок, регулировать температуру охлаждения кондиционеров разумно, не устанавливая минимальные значения и использовать бытовые приборы с высоким классом энергоэффективности (от А до А+++).
Ранее сообщалось
, что в Симферополе жители больше 20 улиц и переулков остались без электричества из-за аварии на сетях. Света нет также в шести пригородных селах: Краснолесье, Мраморное, Доброе, Пионерское, Новый мир, Родниковое.
Накануне, 15 июля, без света были пять населенных пунктов
в городском округе Ялта. Также были обесточены четыре населенных пункта Симферопольского района
. Утром во вторник
часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник
.
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