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Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета

Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета

Точные долгосрочные прогнозы погоды пока недоступны современной науке, однако вероятностные говорят о том, что резких похолоданий во второй половине лета в... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T19:37

2025-07-16T19:37

2025-07-16T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Точные долгосрочные прогнозы погоды пока недоступны современной науке, однако вероятностные говорят о том, что резких похолоданий во второй половине лета в Крыму ожидать не стоит. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Какая погода будет в Крыму в июле и августеО наступлении опасных погодных явлений, связанных с ливнями и сильным ветром, конкретнее говорить можно только за 2-3 суток до их наступления, продолжает глава Гидрометцентра. Однако, по его словам, в целом тенденция такова, что такие погодные явления учащаются. Также Вильфанд подчеркивает: все долгосрочные прогнозы сейчас базируются на физико-математических моделях – это система уравнений, которая вполне адекватно описывает ситуацию в атмосфере, океане и других субстанциях, но только на короткий период."Теоритически когда-нибудь в деталях погоду можно будет прогнозировать только на две недели. Дальше – обобщенные характеристики: "теплее нормы", "ниже нормы" и так далее, и то не так надежно. Сейчас надежный прогноз возможен на 5-6 дней", – поясняет он.Температура воды в мореСейчас температура воды в Черном море у берегов Крыма прогрелась до комфортных температур, продолжает собеседник агентства. Это связано с ветром южных направлений.При этом, по его словам, для Крыма характерно явление апвеллинга - это процесс, при котором теплая вода отгоняется от берега, а вместо нее к побережью поднимается холодная из глубин. Именно с этими процессами были связаны низкие температуры морской воды в Крыму в начале лета.Прогноз погоды в Крыму до конца недели"Сегодня над полуостровом прошли сильные ливневые дожди, гроза, град, ветер до 25 м/с. Завтра погода будет аналогичной. Дожди не сплошные – пятнами. При этом указанная сила ветра – это сильные значения. Поэтому штормовое предупреждение существенное", – констатирует синоптик.Далее до конца недели крымчан и гостей полуострова ожидает солнечная погода.В Симферополе, степных районах дневная температура воздуха составит +31…36 градусов, солнечно, без осадков, ночью лунно и звездно.В Ялте ночами +22…24, дневные температуры составят +30…31 градус, вероятны кратковременные, очень локальные дожди, ветер преимущественно южный.На востоке полуострова ночью столбики термометров будут показывать +21…22, днем – до 31…33 градусов тепла. Также преимущественно солнечно. На западном берегу Крыма ночью около +20 градусов, днем до +30. При этом Вильфанд предупреждает об опасности.В Симферополе ранее в среду объявлено штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 16 июля. По данным регионального главка МЧС, до конца дня в столице республики ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с. Также сегодня в Главном управлении МЧС России по республике заявляли, что штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 17 по 20 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделюКогда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину

https://crimea.ria.ru/20250712/aktivnost-solntsa-v-iyule-vyrosla-v-tri-raza-1147901581.html

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