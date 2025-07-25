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Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50 - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
Турция переживает аномальную волну жары: температура воздуха в ряде регионов на востоке страны вплотную приблизилась к 50 градусам Цельсия. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T22:21
2025-07-25T22:21
2025-07-25T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Турция переживает аномальную волну жары: температура воздуха в ряде регионов на востоке страны вплотную приблизилась к 50 градусам Цельсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Anadolu.Накануне столбики термометров поднялись выше +40 градусов как минимум в 38 городах, включая популярные туристические курорты Анталья и Мугла, а также столицу Анкару.А в пятницу был установлен новый температурный рекорд – в городе Силопи температура достигла 49,9 градусов выше нуля.На фоне экстремальной жары во многих регионах страны вспыхивают лесные пожары. В провинции Анталья за пятницу были потушены очаги как минимум в трех районах, однако ближе к вечеру пожар охватил Аланью и Газипашу. Сообщается об эвакуации жителей.По данным Генерального управления метеорологии Турции (MGM), аномально высокая температура сохранится как минимум до 2 августа. Ожидается, что в этот период температура будет превышать средние сезонные значения на 7-12 градусов.Аномальную жару также отмечают в Крыму. Заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай отметила, что на выходных температурный фон в регионе будет заметно выше климатической нормы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусовКак крымчане справляются с жаройВ Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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турция, новости, погода, жара
Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50
Рекордная жара с температурой до +50 пришла в Турцию
22:21 25.07.2025 (обновлено: 22:30 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Турция переживает аномальную волну жары: температура воздуха в ряде регионов на востоке страны вплотную приблизилась к 50 градусам Цельсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Anadolu.
Накануне столбики термометров поднялись выше +40 градусов как минимум в 38 городах, включая популярные туристические курорты Анталья и Мугла, а также столицу Анкару.
"Самая высокая температура зафиксирована в Сиирте – 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак – 48,8 градуса", – сообщает агентство.
А в пятницу был установлен новый температурный рекорд – в городе Силопи температура достигла 49,9 градусов выше нуля.
На фоне экстремальной жары во многих регионах страны вспыхивают лесные пожары. В провинции Анталья за пятницу были потушены очаги как минимум в трех районах, однако ближе к вечеру пожар охватил Аланью и Газипашу. Сообщается об эвакуации жителей.
По данным Генерального управления метеорологии Турции (MGM), аномально высокая температура сохранится как минимум до 2 августа. Ожидается, что в этот период температура будет превышать средние сезонные значения на 7-12 градусов.
Аномальную жару
также отмечают в Крыму. Заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай отметила, что на выходных температурный фон в регионе будет заметно выше климатической нормы.
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