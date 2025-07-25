https://crimea.ria.ru/20250725/rekordnaya-zhara-v-turtsii-na-termometrakh-do-50-1148249857.html

Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50

Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50 - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Рекордная жара в Турции: на термометрах до +50

Турция переживает аномальную волну жары: температура воздуха в ряде регионов на востоке страны вплотную приблизилась к 50 градусам Цельсия. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T22:21

2025-07-25T22:21

2025-07-25T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Турция переживает аномальную волну жары: температура воздуха в ряде регионов на востоке страны вплотную приблизилась к 50 градусам Цельсия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное агентство Anadolu.Накануне столбики термометров поднялись выше +40 градусов как минимум в 38 городах, включая популярные туристические курорты Анталья и Мугла, а также столицу Анкару.А в пятницу был установлен новый температурный рекорд – в городе Силопи температура достигла 49,9 градусов выше нуля.На фоне экстремальной жары во многих регионах страны вспыхивают лесные пожары. В провинции Анталья за пятницу были потушены очаги как минимум в трех районах, однако ближе к вечеру пожар охватил Аланью и Газипашу. Сообщается об эвакуации жителей.По данным Генерального управления метеорологии Турции (MGM), аномально высокая температура сохранится как минимум до 2 августа. Ожидается, что в этот период температура будет превышать средние сезонные значения на 7-12 градусов.Аномальную жару также отмечают в Крыму. Заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай отметила, что на выходных температурный фон в регионе будет заметно выше климатической нормы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусовКак крымчане справляются с жаройВ Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров

турция

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, погода, жара