https://crimea.ria.ru/20250811/v-rostovskoy-oblasti-vveli-zapret-na-semku-atak-bpla-1148656743.html

В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА

В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА - РИА Новости Крым, 11.08.2025

В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА

В Ростовской области с 11 августа введен запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T19:12

2025-08-11T19:12

2025-08-11T19:13

ростовская область

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области с 11 августа введен запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения и БПЛА. Нарушителям грозит штраф до 400 тысяч рублей. Такой указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Слюсарь подчеркнул, что для этого вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений армии России.По информации губернатора, за несанкционированную съемку и распространение соответствующих материалов вводятся штрафы. Для граждан – от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей."Указ вступил в силу сегодня, 11 августа. Отнеситесь с пониманием и всей ответственностью к указу. Это наша безопасность", – добавил Слюсарь.18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской областиВ Ростовской области беспилотник упал на дорогуАтака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, общество, новости