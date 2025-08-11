https://crimea.ria.ru/20250811/v-rostovskoy-oblasti-vveli-zapret-na-semku-atak-bpla-1148656743.html
В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
19:12 11.08.2025 (обновлено: 19:13 11.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Ростовской области с 11 августа введен запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения и БПЛА. Нарушителям грозит штраф до 400 тысяч рублей. Такой указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Подписал указ о запрете фото- и видеосъемки беспилотных атак и размещении такой информации в сети Интернет. Наша задача – предотвратить утечку информации, которой может воспользоваться враг. Это защитит жизнь и здоровье людей, поможет выполнять задачи нашим военнослужащим", – сказано в сообщении.
Слюсарь подчеркнул, что для этого вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений армии России.
По информации губернатора, за несанкционированную съемку и распространение соответствующих материалов вводятся штрафы. Для граждан – от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
"Указ вступил в силу сегодня, 11 августа. Отнеситесь с пониманием и всей ответственностью к указу. Это наша безопасность", – добавил Слюсарь.
18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет
на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников.
Аналогичный указ
подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
