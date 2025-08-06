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Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света
Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света
Из-за атаки на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона – десятки домов остались без электроэнергии. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T06:10
2025-08-06T06:13
юрий слюсарь
ростовская область
лэп
электросети
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из-за атаки на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона – десятки домов остались без электроэнергии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, ночью отражена атака в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы энергетики проведут днем.В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи – огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, тоже обошлось без пострадавших.Накануне из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов.На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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юрий слюсарь, ростовская область, лэп, электросети, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света

После атаки на Ростовскую область повреждена ЛЭП и из-за пожара эвакуированы люди

06:10 06.08.2025 (обновлено: 06:13 06.08.2025)
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из-за атаки на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона – десятки домов остались без электроэнергии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его информации, ночью отражена атака в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

"В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов", – проинформировал Слюсарь.

И подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы энергетики проведут днем.
В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи – огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, тоже обошлось без пострадавших.
Накануне из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов.
На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".
29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.
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Юрий СлюсарьРостовская областьЛЭПЭлектросетиБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВО
 
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