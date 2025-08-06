https://crimea.ria.ru/20250806/ataka-na-rostovskuyu-oblast--povrezhdena-lep-i-desyatki-domov-bez-sveta-1148516002.html

Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света

Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Атака на Ростовскую область – повреждена ЛЭП и десятки домов без света

Из-за атаки на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона – десятки домов остались без электроэнергии. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T06:10

2025-08-06T06:10

2025-08-06T06:13

юрий слюсарь

ростовская область

лэп

электросети

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_63a707eda8789abf2ac578b2858d4c53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из-за атаки на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона – десятки домов остались без электроэнергии. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его информации, ночью отражена атака в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы энергетики проведут днем.В станице Тацинской из-за возгорания травы возле жилого дома были эвакуированы проживающие в нем три семьи – огонь оперативно потушен. По докладу оперативных служб, тоже обошлось без пострадавших.Накануне из-за массированной воздушной атаки на Ростовскую область загорелась подстанция в одном из районов.На прошлой неделе в ночь на субботу один человек погиб при массированной атаке беспилотников по Ростовской области. В пятницу при ночной атаке дронов по региону были повреждены жилые дома – удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".29 июля при ударе украинских боевиков по Сальску погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, лэп, электросети, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво