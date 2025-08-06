https://crimea.ria.ru/20250806/chetyre-podrostka-raneny-pri-detonatsii-drona-v-belgorodskoy-oblasti-1148543006.html

Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области

Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области

Четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T21:22

2025-08-06T21:22

2025-08-06T21:22

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

новости сво

дети

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что атака произошла в поселке Октябрьский Белгородского района.Подростков на месте осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации они отказались. Информация о других последствиях удара уточняется.Утром в среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, что беспилотник упал на дорогу у хутора Погорелов – место было оцеплено, работала саперная группа, движение на участке перекрывалось.Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были ликвидированы 16 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУВ Черном море уничтожили безэкипажные катера12 беспилотников сбили над Крымом

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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