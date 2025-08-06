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Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области
Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области
Четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T21:22
2025-08-06T21:22
2025-08-06T21:22
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Четверо подростков пострадали при детонации украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он отметил, что атака произошла в поселке Октябрьский Белгородского района.Подростков на месте осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации они отказались. Информация о других последствиях удара уточняется.Утром в среду врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, что беспилотник упал на дорогу у хутора Погорелов – место было оцеплено, работала саперная группа, движение на участке перекрывалось.Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были ликвидированы 16 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили боевую часть беспилотника ВСУВ Черном море уничтожили безэкипажные катера12 беспилотников сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, дети, вячеслав гладков, новости
Четыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области
В Белгородской области при детонации дрона ранен парень и трое девочек - Гладков