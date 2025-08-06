https://crimea.ria.ru/20250806/v-rostovskoy-oblasti-bespilotnik-upal-na-dorogu-1148516820.html
В Ростовской области беспилотник упал на дорогу
В Ростовской области беспилотник упал на дорогу - РИА Новости Крым, 06.08.2025
В Ростовской области беспилотник упал на дорогу
Беспилотник упал на дорогу у хутора Погорелов Ростовской области – место оцеплено, вызвана саперная группа, движение на участке перекрыто. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T07:36
2025-08-06T07:36
2025-08-06T07:43
юрий слюсарь
ростовская область
происшествия
система радиоэлектронной борьбы (рэб)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник упал на дорогу у хутора Погорелов Ростовской области – место оцеплено, вызвана саперная группа, движение на участке перекрыто. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Для обезвреживания взрывного устройства вызвана саперная группа. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности, также сообщил врио губернатора.И проинформировал, что из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов в районе переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка, на место направлена аварийная бригада.Никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были ликвидированы 16 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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юрий слюсарь, ростовская область, происшествия, система радиоэлектронной борьбы (рэб), беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
В Ростовской области беспилотник упал на дорогу
Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области – место оцеплено
07:36 06.08.2025 (обновлено: 07:43 06.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Беспилотник упал на дорогу у хутора Погорелов Ростовской области – место оцеплено, вызвана саперная группа, движение на участке перекрыто. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"В Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов. Движение по дороге перекрыто, место оцеплено", – сказал Слюсарь.
Для обезвреживания взрывного устройства вызвана саперная группа. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности, также сообщил врио губернатора.
И проинформировал, что из-за аварийного отключения электроэнергии по высоковольтной линии несколько населенных пунктов в районе переведены на электроснабжение по резервной схеме. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка, на место направлена аварийная бригада.
Никто из людей не пострадал, подчеркнул Слюсарь.
Ранее утром сообщалось
, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов. По информации Минобороны РФ, ночью над регионом были ликвидированы 16 беспилотников.
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