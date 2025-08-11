https://crimea.ria.ru/20250811/oblomki-sbitykh-bespilotnikov-obnaruzhili-v-dvukh-rayonakh-kubani-1148650228.html
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.Пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.Как сообщалось, в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Утром в понедельник перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.
