Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/oblomki-sbitykh-bespilotnikov-obnaruzhili-v-dvukh-rayonakh-kubani-1148650228.html
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T15:28
2025-08-11T15:28
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.Пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.Как сообщалось, в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Утром в понедельник перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом ночью сбили четыре беспилотникаОбломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на КубаньОдин человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости сво, новости
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани

Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Кубани

15:28 11.08.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Уточняется, что в Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Кроме того, фрагменты вражеского дрона нашли в районе п. Садовый Славянского района.
Пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.
Как сообщалось, в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Утром в понедельник перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымом ночью сбили четыре беспилотника
Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
 
Краснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
16:50Армения и Азербайджан подписали проект мирного договора – главное
16:30В школы Севастополя в новом учебном году пойдут около 51 тысячи детей
16:22Крымский мост - оперативные данные по очередям
16:16В Крыму фермер ответит за гибель пенсионерки после нападения барана
15:28Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
15:21Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар
15:14Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
14:45В Севастополе откроется музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова
14:09Крымский мост сейчас – обстановка с очередями и временем ожидания
13:46Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
13:39Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
13:31Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
13:10Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
12:42ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
12:29Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске
12:09Луначарское в ДНР перешло под контроль России
12:00"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
11:55У берегов Крыма утонула девушка
11:43Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
Лента новостейМолния