https://crimea.ria.ru/20250811/oblomki-sbitykh-bespilotnikov-obnaruzhili-v-dvukh-rayonakh-kubani-1148650228.html

Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани

Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани

Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T15:28

2025-08-11T15:28

2025-08-11T15:28

краснодарский край

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Обломки сбитых беспилотников обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперштаб.Пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.Как сообщалось, в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Утром в понедельник перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом ночью сбили четыре беспилотникаОбломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на КубаньОдин человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости сво, новости