На Крымом ночью сбили четыре беспилотника

Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 11.08.2025

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

новости сво

крым

министерство обороны рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, семь дронов сбиты над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями. По два беспилотника уничтожены над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА - над Тульской областью.Сутками ранее в ночное время средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 украинский беспилотник, в том числе 15 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

