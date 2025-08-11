Рейтинг@Mail.ru
На Крымом ночью сбили четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 11.08.2025
На Крымом ночью сбили четыре беспилотника
На Крымом ночью сбили четыре беспилотника
На Крымом ночью сбили четыре беспилотника
Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T07:21
2025-08-11T07:25
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
новости сво
крым
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, семь дронов сбиты над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями. По два беспилотника уничтожены над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА - над Тульской областью.Сутками ранее в ночное время средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 украинский беспилотник, в том числе 15 – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, новости сво, крым, министерство обороны рф
На Крымом ночью сбили четыре беспилотника

Над Крымом в течение ночи уничтожили четыре беспилотника ВСУ – Минобороны

07:21 11.08.2025 (обновлено: 07:25 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 32 украинских беспилотника над десятью регионами России, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа… 4 БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, семь дронов сбиты над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями. По два беспилотника уничтожены над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, Московского региона и один БПЛА - над Тульской областью.
Сутками ранее в ночное время средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 украинский беспилотник, в том числе 15 – над Крымом.
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаНовости СВОКрымМинистерство обороны РФ
 
