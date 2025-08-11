Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-atake-vsu-na-predpriyatiya-v-arzamase-1148630141.html
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
При атаке украинских беспилотников на промышленные предприятия в Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T06:19
2025-08-11T06:23
нижегородская область
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
глеб никитин
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_6ce19b931526682b9a2ff216ee0e237d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. При атаке украинских беспилотников на промышленные предприятия в Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать семье всю необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают специалисты, координирует их мэр Арзамаса Александр Щелоков.Накануне вечером в результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нижегородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ba568ee2ba974def96db00aaa3e5692d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижегородская область, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), глеб никитин, новости, новости сво
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе

В Нижегородской области один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на промпредприятия

06:19 11.08.2025 (обновлено: 06:23 11.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. При атаке украинских беспилотников на промышленные предприятия в Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Сегодня ночью совершена атака вражескими БПЛА по двум промышленным зонам в Нижегородской области. Их цель - наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать семье всю необходимую помощь.
На месте происшествия сейчас работают специалисты, координирует их мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Накануне вечером в результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Нижегородская областьПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Глеб НикитинНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Часть Южного берега Крыма осталась без света
09:32В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
09:19Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
08:52РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
08:34Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
08:18Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
08:02Атаки ВСУ на Крым - утром сбиты еще 4 беспилотника
07:47Зачем бросать рыбу обратно в воду: спортивная рыбалка в Крыму
07:21На Крымом ночью сбили четыре беспилотника
06:52Сезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из Крыма
06:19Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
06:03Крымский мост сейчас - ситуация на утро понедельника
00:01Фронтальный раздел над Крымом: чего ждать от погоды
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
23:38При атаке беспилотников в Тулькой области погибли два человека
21:33Лучшее вооружение России и пожары в Крыму - главное за день
21:22В Чувашии торговец заставил детей умыться зеленкой
21:07Землетрясение в Турции: рухнул целый квартал - под завалами люди
21:00Рютте высказался о возможном признании новых российских территорий
20:42Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Лента новостейМолния