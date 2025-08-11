https://crimea.ria.ru/20250811/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-atake-vsu-na-predpriyatiya-v-arzamase-1148630141.html
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятия в Арзамасе
При атаке украинских беспилотников на промышленные предприятия в Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. При атаке украинских беспилотников на промышленные предприятия в Нижегородской области один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и обещал оказать семье всю необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают специалисты, координирует их мэр Арзамаса Александр Щелоков.Накануне вечером в результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:19 11.08.2025 (обновлено: 06:23 11.08.2025)