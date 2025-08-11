Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА

https://crimea.ria.ru/20250811/nad-chernym-morem-moskvoy-i-drugimi-regionami-rossii-sbity-20-bpla--1148643884.html
Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T13:31
2025-08-11T13:31
2025-08-11T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В частности, мэр российской столицы Сергей Собянин утром в понедельник проинформировал о сбитии 7 украинских дронов. Как сообщалось, утром силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. И еще четыре были уничтожены за прошедшую ночь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымом ночью сбили четыре беспилотникаОбломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на КубаньСилы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
