Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА - РИА Новости Крым, 11.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250811/nad-chernym-morem-moskvoy-i-drugimi-regionami-rossii-sbity-20-bpla--1148643884.html
Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_caddda68ec7552fe0afae90e01b656b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.В частности, мэр российской столицы Сергей Собянин утром в понедельник проинформировал о сбитии 7 украинских дронов. Как сообщалось, утром силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. И еще четыре были уничтожены за прошедшую ночь.
РИА Новости Крым
Новости
крым, черное море, новости крыма, министерство обороны рф, новости сво, пво, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого августа с 07.20 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В частности, мэр российской столицы Сергей Собянин утром в понедельник проинформировал о сбитии 7 украинских дронов.
Как сообщалось, утром силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе четыре над территорией Крыма. И еще четыре были уничтожены за прошедшую ночь.
