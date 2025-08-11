Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России - РИА Новости Крым, 11.08.2025
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что ненависть многих украинцев к русским не будет... РИА Новости Крым, 11.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что ненависть многих украинцев к русским не будет вечной. Такое мнение она высказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.Симоньян рассказала, что ее журналистская карьера началась в Чечне, в период Контртеррористической операции в 1999-2009 годах (так называемая Вторая чеченская война)."Если бы кто-то мне сказал тогда, что чеченские ребята (уже в ходе СВО – ред.) будут заходить в русские села на Донбассе, со своими бородами, со своим чеченским тяжелым акцентом, и русские бабушки на Донбассе будут бросаться им на шею и говорить "русские пришли, ура!", я бы никогда в это не поверила. Я, во-первых, никогда бы не поверила, что чеченцы пошли защищать русский мир на Донбассе, во-вторых, что русские были бы этому рады. В это тогда было трудно поверить", - отметила главред "Россия сегодня" и RT.Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России

Что будет с отношениями между украинцами и русскими – мнение Симоньян

Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что ненависть многих украинцев к русским не будет вечной. Такое мнение она высказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.
"Я не верю в "навсегда", вообще ничего не бывает навсегда", - сказала она, отвечая на вопрос о том, всегда ли украинцы будут негативно относиться к России и ее жителям.
Симоньян рассказала, что ее журналистская карьера началась в Чечне, в период Контртеррористической операции в 1999-2009 годах (так называемая Вторая чеченская война).
"Если бы кто-то мне сказал тогда, что чеченские ребята (уже в ходе СВО – ред.) будут заходить в русские села на Донбассе, со своими бородами, со своим чеченским тяжелым акцентом, и русские бабушки на Донбассе будут бросаться им на шею и говорить "русские пришли, ура!", я бы никогда в это не поверила. Я, во-первых, никогда бы не поверила, что чеченцы пошли защищать русский мир на Донбассе, во-вторых, что русские были бы этому рады. В это тогда было трудно поверить", - отметила главред "Россия сегодня" и RT.
"Прошло всего-навсего 20 с небольшим лет. Это где ж "навсегда" то? Поэтому навсегда ничего не бывает. Все будет хорошо", - подытожила Симоньян.
Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.
