https://crimea.ria.ru/20250811/nichego-ne-byvaet-navsegda-simonyan-ob-otnoshenii-ukraintsev-k-rossii-1148636766.html

"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России

"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России - РИА Новости Крым, 11.08.2025

"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что ненависть многих украинцев к русским не будет... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T12:00

2025-08-11T12:00

2025-08-11T11:05

россия

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

rt

маргарита симоньян

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян убеждена, что ненависть многих украинцев к русским не будет вечной. Такое мнение она высказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.Симоньян рассказала, что ее журналистская карьера началась в Чечне, в период Контртеррористической операции в 1999-2009 годах (так называемая Вторая чеченская война)."Если бы кто-то мне сказал тогда, что чеченские ребята (уже в ходе СВО – ред.) будут заходить в русские села на Донбассе, со своими бородами, со своим чеченским тяжелым акцентом, и русские бабушки на Донбассе будут бросаться им на шею и говорить "русские пришли, ура!", я бы никогда в это не поверила. Я, во-первых, никогда бы не поверила, что чеченцы пошли защищать русский мир на Донбассе, во-вторых, что русские были бы этому рады. В это тогда было трудно поверить", - отметила главред "Россия сегодня" и RT.Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов "Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом ХерсонесеМногие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, маргарита симоньян, украина