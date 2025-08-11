https://crimea.ria.ru/20250811/simonyan-otsenila-initsiativu-kryma-po-proizvedeniyam-inoagentov-1148633365.html

Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов

Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T10:35

2025-08-11T10:35

2025-08-11T11:05

россия

крым

новости крыма

маргарита симоньян

иноагенты

международная медиагруппа "россия сегодня"

rt

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148635007_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7988aef2f4618fa8fd2c0ddbcf52214.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, еще задолго до того, как эти люди уехали из России и стали иноагентами, они на концертах собирали огромные залы, которые "непонятно кто и зачем им давал".По мнению Симоньян, таких врагов-иноагентов нужно "исключить из нашего информационного и культурного пространства".Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, маргарита симоньян, иноагенты, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, эксклюзивы риа новости крым