Рейтинг@Mail.ru
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250811/simonyan-otsenila-initsiativu-kryma-po-proizvedeniyam-inoagentov-1148633365.html
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T10:35
2025-08-11T11:05
россия
крым
новости крыма
маргарита симоньян
иноагенты
международная медиагруппа "россия сегодня"
rt
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148635007_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7988aef2f4618fa8fd2c0ddbcf52214.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.По ее словам, еще задолго до того, как эти люди уехали из России и стали иноагентами, они на концертах собирали огромные залы, которые "непонятно кто и зачем им давал".По мнению Симоньян, таких врагов-иноагентов нужно "исключить из нашего информационного и культурного пространства".Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148635007_124:0:1261:853_1920x0_80_0_0_02f3f611064220260b37f926a5ee180f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, крым, новости крыма, маргарита симоньян, иноагенты, международная медиагруппа "россия сегодня", rt, эксклюзивы риа новости крым
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов

Симоньян поддержала инициативу Крыма запретить публичное исполнение песен иноагентов

10:35 11.08.2025 (обновлено: 11:05 11.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.
"С одной стороны иноагет иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги, на которых клейма ставить негде. И давным-давно было понятно, что они враги", - сказала Симоньян.
По ее словам, еще задолго до того, как эти люди уехали из России и стали иноагентами, они на концертах собирали огромные залы, которые "непонятно кто и зачем им давал".
"Уже давно было понятно, что это враги. И я считаю, что те люди, которые их покрывали и прикрывали, давали им эту работу, или были слепы, или придерживаются тех же ценностей", - отметила главред "Россия сегодня" и RT.
По мнению Симоньян, таких врагов-иноагентов нужно "исключить из нашего информационного и культурного пространства".
"Я знаю огромное количество людей, которых просто коробит, когда они вдруг слышат песни, не буду называть этих авторов, когда они вдруг видят, как этим песням подпевают дети, которые просто не в курсе, что автор этих песен ненавидит живущих в России детей, что он о них думает и что о них говорит. Конечно, врагов из своего культурного поля надо убирать", - подчеркнула она.
Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
 
РоссияКрымНовости КрымаМаргарита СимоньянИноагентыМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"RTЭксклюзивы РИА Новости Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46Пашинян рассказал Путину о встрече с Трампом и Алиевым в США
13:39Армия России движется вперед: ВСУ потеряли еще 1335 солдат за сутки
13:31Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
13:10Землетрясение в Турции: есть ли риски для Крыма
12:42ПВО сбила семь снарядов HIMARS и 312 украинских беспилотников
12:29Почему Путин и Трамп встретятся на Аляске
12:09Луначарское в ДНР перешло под контроль России
12:00"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
11:55У берегов Крыма утонула молодая девушка
11:43Когда достроят больницу скорой помощи и онкодиспансер в Севастополе
11:24В Севастополе уровень младенческой смертности один из самых низких в РФ
11:02Готовили теракты в Крыму: перед судом предстанут агенты спецслужб Киева
10:55Парочка приезжих обворовывала отдыхающих на пляжах в Евпатории
10:35Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
10:15На Крымском мосту в очереди стоят более 2 тысяч машин
10:02Часть Южного берега Крыма осталась без света
09:32В Крыму создан филиал Информационного центра Следственного комитета РФ
09:19Учебный год продлится до 26 мая - Минпросвещения
08:52РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
08:34Спецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"
Лента новостейМолния