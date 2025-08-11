https://crimea.ria.ru/20250811/simonyan-otsenila-initsiativu-kryma-po-proizvedeniyam-inoagentov-1148633365.html
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Симоньян оценила инициативу Крыма по произведениям иноагентов
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете... РИА Новости Крым, 11.08.2025
10:35 11.08.2025 (обновлено: 11:05 11.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала правильной инициативу крымского парламента о запрете публичного использования произведений иноагентов. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии РИА Новости Крым.
"С одной стороны иноагет иноагенту рознь. Я знаю среди иноагентов людей, которые, как мне кажется, туда попали если не однозначно ошибочно, то довольно сомнительно. С другой стороны, есть огромное количество иноагентов, которые просто настоящие враги, на которых клейма ставить негде. И давным-давно было понятно, что они враги", - сказала Симоньян.
По ее словам, еще задолго до того, как эти люди уехали из России и стали иноагентами, они на концертах собирали огромные залы, которые "непонятно кто и зачем им давал".
"Уже давно было понятно, что это враги. И я считаю, что те люди, которые их покрывали и прикрывали, давали им эту работу, или были слепы, или придерживаются тех же ценностей", - отметила главред "Россия сегодня" и RT.
По мнению Симоньян, таких врагов-иноагентов нужно "исключить из нашего информационного и культурного пространства".
"Я знаю огромное количество людей, которых просто коробит, когда они вдруг слышат песни, не буду называть этих авторов, когда они вдруг видят, как этим песням подпевают дети, которые просто не в курсе, что автор этих песен ненавидит живущих в России детей, что он о них думает и что о них говорит. Конечно, врагов из своего культурного поля надо убирать", - подчеркнула она.
Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с главным редактором "Россия сегодня" и RT в ходе Молодежного историко-культурного форума "Истоки", в ходе которого Маргарита Симоньян провела несколько встреч со студентами высших учебных заведений Русской Православной Церкви из различных регионов страны.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщил, что Госсовет республики готовит обращение в Госдуму о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или иностранцами, совершающими в отношении России недружественные действия. По словам Константинова, "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки".