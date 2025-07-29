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В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T11:54
2025-07-29T11:54
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
культура
закон и право
иноагенты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, в условиях ведения против России информационной войны "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности"."При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия", - пояснил спикер крымского парламента.Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, культура, закон и право, иноагенты
В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов

Парламент Крыма попросит Госдуму запретить публичное использование произведений иноагентов

11:54 29.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Мы готовим… обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Константинова, в условиях ведения против России информационной войны "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности".
"При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия", - пояснил спикер крымского парламента.
Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
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КрымНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновКультураЗакон и правоИноагенты
 
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