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В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T11:54
2025-07-29T11:54
2025-07-29T11:54
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государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
культура
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, в условиях ведения против России информационной войны "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности"."При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия", - пояснил спикер крымского парламента.Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, культура, закон и право, иноагенты
В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
Парламент Крыма попросит Госдуму запретить публичное использование произведений иноагентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Мы готовим… обращение в Государственную Думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Константинова, в условиях ведения против России информационной войны "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности".
"При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия", - пояснил спикер крымского парламента.
Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
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