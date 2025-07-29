https://crimea.ria.ru/20250729/v-krymu-predlozhili-zapretit-publichnoe-ispolnenie-proizvedeniy-inoagentov-1148318040.html

В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов

В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов

Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T11:54

2025-07-29T11:54

2025-07-29T11:54

крым

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

культура

закон и право

иноагенты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование и исполнение произведений иноагентов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, в условиях ведения против России информационной войны "отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности"."При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия", - пояснил спикер крымского парламента.Предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, а также иное использование произведений, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам и гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, культура, закон и право, иноагенты