"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом Херсонесе

маргарита симоньян

севастополь

новый херсонес

новости севастополя

крым

новости крыма

общество

православие

молодежный историко-культурный форум "истоки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе поделилась своими впечатлениями от первого посещения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес".Новую экспозицию "Крестный отец" в музее Христианства, посвященную крестителю Руси князю Владимиру, Симоньян назвала "потрясающей"."Почему Господь дал Руси такого крестного отца - я не знаю, но дал вот такого. Это просто удивительно. Зная историю Владимира, его предыдущую жизнь, ее никак нельзя назвать правильной или даже вообще гуманной, скажем так. И вдруг вот так. Как это преподнести посетителям, чтобы все правильно стало на своих местах в голове? На это, конечно, нужно гораздо больше времени, чем у меня было", - рассказала главред "Россия сегодня" и телеканала RT.Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Создание парка предваряли самые масштабные в современной истории археологические изыскания. Музейно-храмовый комплекс был создан за неполных два года. На этой территории находились войсковые части, которые были перемещены в современные здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человекВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты

