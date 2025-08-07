Семинаристы со всей России съехались в Севастополь на знаковый форум
В Новом Херсонесе стартовал молодежный историко-культурный форум "Истоки"
19:22 07.08.2025 (обновлено: 20:07 07.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно стартовал в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Об этом сообщили в пресс-службе музейно-храмового комплекса.
Заезд "Открытие" стал первой из семи тематических смен форума. Он объединил более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов.
"Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком", – подчеркивают организаторы проекта.
В этом году в программу включены форматы участия семей с детьми. В рамках мероприятий форума его участники научатся разрабатывать собственные проекты для молодежи, обучатся служению через литературу, цифровые инструменты и применение искусственного интеллекта в просветительской деятельности. А также станут не только зрителями, но и непосредственными участниками событий.
"Молодежь будет петь в составе сводного хора, участвовать в богослужении, исповеди, причастии и несении алтарного послушания", – уточнили организаторы проекта.
Кроме того, участники форума станут зрителями шествия "Таврический вояж" и спектакля под открытым небом "Грифон", познакомятся с новой экспозицией "Крестный отец" в музее Христианства в "Новом Херсонесе", а также проведут один день в лагере "Артек", чтобы ближе познакомятся с лучшими практиками организации смен и наставничеством в детской среде. Особое внимание форум уделяет 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"В ходе панельной сессии с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном молодые люди обсудят, как православные ценности могут становиться опорой в жизни мегаполиса, как извлекать уроки из прошлого ради будущего и выстраивать диалог с аудиторией, не теряя глубины", - уточнили а "Новом Херсонесе".
В образовательной программе запланирован открытый диалог "Медиа и молодежная культура: кто задает тренды?", где обсудят влияние медиа на взгляды и гражданскую позицию молодежи, а также вызовы и задачи, стоящие перед современным информационным полем. На встрече с протоиереем Андреем Ткачевым поговорят о миссионерском служении в цифровую эпоху, доверии, публичной речи и роли священника в онлайн-среде.
Итогом всей программы форума станет создание так называемой рабочей тетради "Навигатор Служения", которая включит все наработки участников, их наблюдения, изученные методики и инструменты по 15 созданных ими проектам. Они охватят духовное просвещение, медиаслужение, культурные события и работу с молодежью.
Заезд "Открытие" молодежного историко-культурного форума "Истоки" пройдет в Севастополе с 7 по 13 августа. Событие реализуется при поддержке Симферопольской и Крымской епархии, Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви, музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви, Учебного комитета Русской православной церкви, а также МДЦ "Артек". Организатор – Роспатриотцентр Росмолодежи.
