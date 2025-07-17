https://crimea.ria.ru/20250717/novyy-arkheologicheskiy-park-sozdan-v-sevastopole-1148018853.html

В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты

В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты

Новый археологический террасный парк создан рядом со строящимся музейно-театральным комплексом на мысе Хрустальный в Севастополе. Об этом сообщил в четверг... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T11:31

2025-07-17T11:31

2025-07-17T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Новый археологический террасный парк создан рядом со строящимся музейно-театральным комплексом на мысе Хрустальный в Севастополе. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, перед началом строительства археологи обнаружили на этой территории фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века: стену артиллерийского форта, участок подпорной стены, часть мачтового сарая, фрагменты сооружений предположительно севастопольского привоза, участок лестницы и апсиды Храма Иоанна Воина.Нестандартные формы здания галереи и изгибы прогулочной зоны подчеркивает специальная архитектурная подсветка. Также в парке поставили скамейки с навесами и качели."Пока он еще закрыт для посещения, о его открытии обязательно сообщу в своих публикациях", – написал Развожаев.В центре Севастополя появится парк скульптур под открытым небом – с работами авторов из России и зарубежья. Похожее пространство, "Музеон", есть в Москве, но севастопольское будет обладать своей спецификой, сообщалось ранее.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонес Таврический создаст мобильный музей для школ КрымаПанорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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