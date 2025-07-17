В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты
В Севастополе на мысе Хрустальный появился новый археологический парк – Развожаев
11:31 17.07.2025 (обновлено: 11:33 17.07.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевНовый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Новый археологический террасный парк создан рядом со строящимся музейно-театральным комплексом на мысе Хрустальный в Севастополе. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, перед началом строительства археологи обнаружили на этой территории фрагменты античных объектов и остатки городских сооружений XIX века: стену артиллерийского форта, участок подпорной стены, часть мачтового сарая, фрагменты сооружений предположительно севастопольского привоза, участок лестницы и апсиды Храма Иоанна Воина.
© Telegram Михаил РазвожаевНовый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Новый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
"По сути, на сравнительно небольшой территории обнаружился срез истории города – военной, бытовой, духовной, торговой, хозяйственной. Конечно, мы решили ее сохранить, и в парке площадью около 1,5 гектаров были законсервированы участки наиболее насыщенные историческими конструкциями", – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевНовый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Новый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
Нестандартные формы здания галереи и изгибы прогулочной зоны подчеркивает специальная архитектурная подсветка. Также в парке поставили скамейки с навесами и качели.
"Пока он еще закрыт для посещения, о его открытии обязательно сообщу в своих публикациях", – написал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевНовый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Новый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
В центре Севастополя появится парк скульптур под открытым небом – с работами авторов из России и зарубежья. Похожее пространство, "Музеон", есть в Москве, но севастопольское будет обладать своей спецификой, сообщалось ранее.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
© Telegram Михаил РазвожаевНовый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Новый археологический парк создан на мысе Хрустальном в Севастополе
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