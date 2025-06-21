https://crimea.ria.ru/20250621/khersones-tavricheskiy-sozdast-mobilnyy-muzey-dlya-shkol-kryma-1147359514.html
Херсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма
Херсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Херсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма
Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" планирует в 2026 году запустить выездной проект в формате мобильного музея для... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-21T08:13
2025-06-21T08:13
2025-06-20T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" планирует в 2026 году запустить выездной проект в формате мобильного музея для школ Крыма, в том числе сельских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор учреждения Елена Морозова.Морозова отметила, что на сегодняшний день "Херсонес Таврический" активно работает со школами и детскими садами Севастополя, а также арт-кластером "Таврида"."Для каждой категории школьников мы готовим адаптированные программы. Три года назад мы создали в нашей структуре отдел духовно-нравственных программ, и именно в обязанности этого отдела входят подготовка этих программ и постоянное пополнение знаний в работе с молодежью", - добавила директор музея-заповедника."Херсонес Таврический" – крупнейший музей-заповедник под открытом небом на Юге России, расположенный в Севастополе на месте крупного античного полиса. Это комплекс из древнего города, нескольких музеев, концертной площадки (реконструированный античный театр) и недавно открытых детской школы искусств и детского центра "Корсунь". Площадь музея-заповедника составляет 418 гектаров, музейная коллекция насчитывает более 300 тысяч экспонатов, а архивное хранение составляет около 205 тысяч документов. Научная библиотека содержит более 40 тысяч книг, в том числе и уникальных."Херсонес Таврический" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года. Входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", елена морозова, музеи крыма, общество, дети, новости крыма, новости севастополя
Херсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма
Херсонес Таврический планирует сделать мобильный музей для выездов в школы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" планирует в 2026 году запустить выездной проект в формате мобильного музея для школ Крыма, в том числе сельских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор учреждения Елена Морозова.
"У нас готовится выездной проект для школ Крыма, в том числе сельских. Был такой замечательный проект мобильных библиотек, собственно говоря, мы хотим сделать такой же, но мобильный музей. Думаю, что эта работа у нас получится", - сказала она.
Морозова отметила, что на сегодняшний день "Херсонес Таврический" активно работает со школами и детскими садами Севастополя, а также арт-кластером "Таврида".
"Для каждой категории школьников мы готовим адаптированные программы. Три года назад мы создали в нашей структуре отдел духовно-нравственных программ, и именно в обязанности этого отдела входят подготовка этих программ и постоянное пополнение знаний в работе с молодежью", - добавила директор музея-заповедника.
"Херсонес Таврический" – крупнейший музей-заповедник под открытом небом на Юге России, расположенный в Севастополе на месте крупного античного полиса. Это комплекс из древнего города, нескольких музеев, концертной площадки (реконструированный античный театр) и недавно открытых детской школы искусств и детского центра "Корсунь". Площадь музея-заповедника составляет 418 гектаров, музейная коллекция насчитывает более 300 тысяч экспонатов, а архивное хранение составляет около 205 тысяч документов. Научная библиотека содержит более 40 тысяч книг, в том числе и уникальных.
"Херсонес Таврический" отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 декабря 2015 года. Входит в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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