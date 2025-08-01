Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании
Музей "Херсонес Таврический" представил первую и уникальную выставку в своем новом здании
18:25 01.08.2025 (обновлено: 18:43 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг– РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" торжественно отметил новоселье масштабной и необычной по своему формату выставкой, которую открыл в своем новом здании на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Сегодня мы, по сути, открываем наш новый дом и делаем это первой выставкой. Планируем, что она поработает, пока мы готовим экспозиции в других выставочных залах. А драгоценностей у Херсонеса весьма много: порядка 400 тысяч единиц хранения", – рассказала директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.
Новоселье отмечают в музее Античности и Византии на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Именно здесь теперь будут экспонировать и хранить артефакты из коллекции, здесь же обитают отныне сотрудники заповедника, тогда как прежнее административное здание на земле древнего городища передано Свято-Владимирскому Херсонесскому монастырю в рамках возрождения обители.
По словам Морозовой, на новом месте музей прирос не только комфортными кабинетами, но и экспозиционным и выставочными залами, конференц-залами и лекториями, расширенной библиотекой, помещениями для научного архива и многим другим.
"И если у нас в общей сложности на тех территориях располагалось в экспозициях порядка 6 000 предметов, то здесь одновременно будет 9300. Там были разрозненные экспозиции – одна посвященная античной цивилизации, другая византийскому времени Херсонеса – теперь одна магистральная", – уточнила РИА Новости Крым директор музея.
Первая выставка на новом месте под названием "Вспомни, где все началось" расположилась в пяти залах здания музея Античности и Византии, на первом этаже.
В рамках необычной экспозиции гостям здесь предлагается изучить историю Херсонеса от начала его основания в V веке до нашей эры до момента падения в XIV. При этом формат погружения посетителей в атмосферу разных эпох древнего полиса выбран совершенно новый.
© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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Музей "Херсонес Таврический"
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Музей "Херсонес Таврический"
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© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей "Херсонес Таврический"
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Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
1 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
2 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
3 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
4 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
5 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
6 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
7 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
8 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
9 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
10 из 11
Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
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Музей "Херсонес Таврический"
© РИА Новости Крым
Экскурсоводам впервые "помогают" современные мультимедийные технологии, видеозвуковые иллюзии, живые инсталляции и натуралистичные предметные планы. По мнению организаторов, это поможет гостям по-новому взглянуть на знаковые события истории и археологические памятники.
Первыми посетителями выставки стали юнармейцы, члены семей участников СВО, представители власти и духовенства. А с завтрашнего дня, 2 августа, с экскурсией посетить выставку сможет каждый желающий.
В планах музея-заповедника в ближайшем будущем презентовать масштабную выставку, а также реализовывать на новых пространствах межмузейные выставочные проекты, в том числе с демонстрацией артефактов, обнаруженных в ходе подводных археологических работ.
Площадь музея Античности и Византии – 21 831 кв. метр, а экспозиционных залов – 3 790. Здание строили по чертежам и планам, которые более 100 лет назад создал первый директор Херсонесского музея Карл Косцюшко-Валюжинич. Здесь будут выставлять как ранее собранные коллекции, так и экспонаты из числа артефактов, найденных во время археологических раскопок до начала строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Особенностью оформления экспозиций здесь является мультимедийное наполнение, специально созданное с использованием искусственного интеллекта.
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