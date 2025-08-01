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Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании

Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" торжественно отметил новоселье масштабной и необычной по своему формату выставкой, которую открыл в своем новом здании... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T18:25

2025-08-01T18:25

2025-08-01T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг– РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" торжественно отметил новоселье масштабной и необычной по своему формату выставкой, которую открыл в своем новом здании на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", передает корреспондент РИА Новости Крым.Новоселье отмечают в музее Античности и Византии на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Именно здесь теперь будут экспонировать и хранить артефакты из коллекции, здесь же обитают отныне сотрудники заповедника, тогда как прежнее административное здание на земле древнего городища передано Свято-Владимирскому Херсонесскому монастырю в рамках возрождения обители.Монахи новой эпохи: как оживает Свято-Владимирский монастырь в ХерсонесеПо словам Морозовой, на новом месте музей прирос не только комфортными кабинетами, но и экспозиционным и выставочными залами, конференц-залами и лекториями, расширенной библиотекой, помещениями для научного архива и многим другим.Первая выставка на новом месте под названием "Вспомни, где все началось" расположилась в пяти залах здания музея Античности и Византии, на первом этаже.В рамках необычной экспозиции гостям здесь предлагается изучить историю Херсонеса от начала его основания в V веке до нашей эры до момента падения в XIV. При этом формат погружения посетителей в атмосферу разных эпох древнего полиса выбран совершенно новый.Экскурсоводам впервые "помогают" современные мультимедийные технологии, видеозвуковые иллюзии, живые инсталляции и натуралистичные предметные планы. По мнению организаторов, это поможет гостям по-новому взглянуть на знаковые события истории и археологические памятники.Первыми посетителями выставки стали юнармейцы, члены семей участников СВО, представители власти и духовенства. А с завтрашнего дня, 2 августа, с экскурсией посетить выставку сможет каждый желающий.В планах музея-заповедника в ближайшем будущем презентовать масштабную выставку, а также реализовывать на новых пространствах межмузейные выставочные проекты, в том числе с демонстрацией артефактов, обнаруженных в ходе подводных археологических работ.Площадь музея Античности и Византии – 21 831 кв. метр, а экспозиционных залов – 3 790. Здание строили по чертежам и планам, которые более 100 лет назад создал первый директор Херсонесского музея Карл Косцюшко-Валюжинич. Здесь будут выставлять как ранее собранные коллекции, так и экспонаты из числа артефактов, найденных во время археологических раскопок до начала строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Особенностью оформления экспозиций здесь является мультимедийное наполнение, специально созданное с использованием искусственного интеллекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человек Богослужения и крестный ход – День Крещения Руси в Новом Херсонесе Херсонес Таврический создаст мобильный музей для школ Крыма

https://crimea.ria.ru/20250701/esche-odna-pobeda-rossii--vitse-spiker-gosdumy-rf-o-novom-khersonese-1147628075.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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