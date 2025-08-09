https://crimea.ria.ru/20250809/margarita-simonyan-zhelanie-stat-svyaschennikom--eto-blagoslovenie-1148601307.html

Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"

Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"

2025-08-09

видео

маргарита симоньян

новый херсонес

севастополь

новости севастополя

крым

общество

религия

искусственный интеллект

мнения

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась в Севастополе с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки". Встреча прошла на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". В ней приняли участие 160 студентов–семинаристов из 44 регионов России. В ходе беседы Симоньян ответила на вопросы семинаристов и поделилась своим мнением о том, что происходит в мире в части отношения к вере и религии, какие риски несет развитие искусственного интеллекта и почему многие жители стран Запада переезжают жить в Россию.Также главред "Россия сегодня" и RT рассказала о своей новой книге "В начале было Слово — в конце будет Цифра", о том, что отворачивает многих людей от храмов, и поделилась впечатлениями от посещения "Нового Херсонеса".Симоньян отдельно поблагодарила семинаристов за выбор профессии. По ее словам, то, что молодые ребята чувствуют, что хотят стать священниками - это действительно благословение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

