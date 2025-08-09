Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение" - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/margarita-simonyan-zhelanie-stat-svyaschennikom--eto-blagoslovenie-1148601307.html
Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение" - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась в Севастополе с участниками Молодежного... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T10:05
2025-08-09T10:10
видео
маргарита симоньян
новый херсонес
севастополь
новости севастополя
крым
общество
религия
искусственный интеллект
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148601552_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cb98aa2b08aedfe88a0eb69f5f03e12.jpg.webp
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась в Севастополе с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки". Встреча прошла на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". В ней приняли участие 160 студентов–семинаристов из 44 регионов России. В ходе беседы Симоньян ответила на вопросы семинаристов и поделилась своим мнением о том, что происходит в мире в части отношения к вере и религии, какие риски несет развитие искусственного интеллекта и почему многие жители стран Запада переезжают жить в Россию.Также главред "Россия сегодня" и RT рассказала о своей новой книге "В начале было Слово — в конце будет Цифра", о том, что отворачивает многих людей от храмов, и поделилась впечатлениями от посещения "Нового Херсонеса".Симоньян отдельно поблагодарила семинаристов за выбор профессии. По ее словам, то, что молодые ребята чувствуют, что хотят стать священниками - это действительно благословение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148601552_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_e49c4e46243b9aed7437f833be2e4fad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, маргарита симоньян, новый херсонес, севастополь, новости севастополя, крым, общество, религия, искусственный интеллект, мнения, книги, православие
Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"

Маргарита Симоньян встретилась в Новом Херсонесе с семинаристами из 44 регионов России

10:05 09.08.2025 (обновлено: 10:10 09.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась в Севастополе с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки". Встреча прошла на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". В ней приняли участие 160 студентов–семинаристов из 44 регионов России.
В ходе беседы Симоньян ответила на вопросы семинаристов и поделилась своим мнением о том, что происходит в мире в части отношения к вере и религии, какие риски несет развитие искусственного интеллекта и почему многие жители стран Запада переезжают жить в Россию.
Также главред "Россия сегодня" и RT рассказала о своей новой книге "В начале было Слово — в конце будет Цифра", о том, что отворачивает многих людей от храмов, и поделилась впечатлениями от посещения "Нового Херсонеса".
Симоньян отдельно поблагодарила семинаристов за выбор профессии. По ее словам, то, что молодые ребята чувствуют, что хотят стать священниками - это действительно благословение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВидеоМаргарита СимоньянНовый ХерсонесСевастопольНовости СевастополяКрымОбществоРелигияИскусственный интеллектМненияКнигиПравославие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
10:52Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
10:44Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
10:32Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
10:17Пожар в горах над Ялтой - что известно
10:14Взрыв газа в Стерлитамаке - пострадали 16 человек
10:05Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
09:45Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
09:33В России временно закрыли семь аэропортов
09:12Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
08:46Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота
08:25Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
07:36"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
07:2197 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
07:03Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы
07:01Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
02:00Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
00:13Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
Лента новостейМолния