Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
2025-08-09T10:05
2025-08-09T10:05
2025-08-09T10:10
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян встретилась в Севастополе с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки". Встреча прошла на базе музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". В ней приняли участие 160 студентов–семинаристов из 44 регионов России. В ходе беседы Симоньян ответила на вопросы семинаристов и поделилась своим мнением о том, что происходит в мире в части отношения к вере и религии, какие риски несет развитие искусственного интеллекта и почему многие жители стран Запада переезжают жить в Россию.Также главред "Россия сегодня" и RT рассказала о своей новой книге "В начале было Слово — в конце будет Цифра", о том, что отворачивает многих людей от храмов, и поделилась впечатлениями от посещения "Нового Херсонеса".Симоньян отдельно поблагодарила семинаристов за выбор профессии. По ее словам, то, что молодые ребята чувствуют, что хотят стать священниками - это действительно благословение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
10:05 09.08.2025 (обновлено: 10:10 09.08.2025)