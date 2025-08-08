https://crimea.ria.ru/20250808/simonyan-rasskazala-kak-ii-izmenit-oblik-chelovechestva--1148596895.html

Симоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Развитие искусственного интеллекта в ближайшее время кардинально изменит облик человечества, поскольку эти технологии могут заменить человеку не только мыслительный процесс, но и необходимость принятия решений. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе. Более того, по ее мнению, эти технологии со временем не просто будут находиться в телефонах, а и смогут вживляться в организм. Человечество движется напрямую к тому, чтобы перестать быть тем видом человечества, в котором оно нам известно последние пять тысяч лет, то есть со времен возникновения первых цивилизаций, считает главный редактор "Россия сегодня" и RT. "Мы потеряемся в этой ирреальности, потеряется вот этот вид homo sapiens (человек разумный – ред.) в том облике, моральном, интеллектуальном, ценностном в первую очередь, в котором он существовал пять тысяч лет", - добавила Симоньян.Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

