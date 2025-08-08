Симоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества
Искусственный интеллект кардинально изменит облик человечества – Симоньян
21:26 08.08.2025 (обновлено: 21:55 08.08.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Развитие искусственного интеллекта в ближайшее время кардинально изменит облик человечества, поскольку эти технологии могут заменить человеку не только мыслительный процесс, но и необходимость принятия решений. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.
"У меня нет никакого сомнения в том, что эти наши телефончики, которые есть у каждого, которые заменяют нам знания, память, архивы, интеллект, наш мыслительный процесс – очень скоро они будут заменять нам необходимость принятия решений. Зачем же тебе принимать решения самостоятельно, если искусственный интеллект, проанализировав входящие данные, тебе скажет, жениться тебе на этой девушке или нет, потому что он проанализировал ее соцсети за всю ее жизнь", - сказала Симоньян.
Более того, по ее мнению, эти технологии со временем не просто будут находиться в телефонах, а и смогут вживляться в организм. Человечество движется напрямую к тому, чтобы перестать быть тем видом человечества, в котором оно нам известно последние пять тысяч лет, то есть со времен возникновения первых цивилизаций, считает главный редактор "Россия сегодня" и RT.
"Мы потеряемся в этой ирреальности, потеряется вот этот вид homo sapiens (человек разумный – ред.) в том облике, моральном, интеллектуальном, ценностном в первую очередь, в котором он существовал пять тысяч лет", - добавила Симоньян.
Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов.
