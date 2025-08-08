https://crimea.ria.ru/20250808/simonyan-nazvala-glavnuyu-ideyu-svoey-novoy-knigi-1148597782.html

Симоньян назвала главную идею своей новой книги

Симоньян назвала главную идею своей новой книги

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что главная мысль ее новой книги "В начале было Слово – в конце будет Цифра" заключается в том, что Бог есть, а смерти нет. Этим она поделилась с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.По ее словам, эта книга о пути человечества, о том, как библейские пророчества и то, что написано в "Откровении Иоанна Богослова" ("Апокалипсисе"), "могут в итоге произойти в реальности с точки зрения человека неверующего"."Речь в моей книге идет о некой точке в будущем, перед самым концом света, когда уже придумана процедура медицинского воскрешения… И вот в книге воскрешенный Эйнштейн понимает, что то, что было написано в Библии, которая лежала на прикроватной тумбочке его жены – это то же самое, что написано в его научных работах, только сказано другими словами", - пояснила главред "Россия сегодня" и RT.Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" начал поступать в книжные магазины страны 31 июля. В магазинах Москвы книга вошла в топ-10 лидеров продаж.Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

маргарита симоньян, россия, книги, общество, религия, православие, культура, новости, севастополь, крым, международная медиагруппа "россия сегодня", молодежный историко-культурный форум "истоки"