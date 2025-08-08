https://crimea.ria.ru/20250808/mnogie-lyudi-na-zapade-vidyat-v-rossii-spasenie-dlya-svoikh-semey--simonyan-1148596192.html

Многие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Многие жители стран Запада переезжают жить в Россию, поскольку хотят нормальной жизни для себя и своих детей. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.По ее словам, за последние несколько лет увеличился поток переезжающих в Россию жителей западных стран.Она подчеркнула, что этих людей не отпугивает даже то обстоятельство, что Россия "находится в активной фазе проведения специальной военной операции".Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов.Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семинаристы со всей России съехались в Севастополь на знаковый форумИз Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантовУсыновление детей из России в страны с разрешенной сменой пола запретили

