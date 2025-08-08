Многие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян
20:36 08.08.2025 (обновлено: 22:33 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Многие жители стран Запада переезжают жить в Россию, поскольку хотят нормальной жизни для себя и своих детей. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.
По ее словам, за последние несколько лет увеличился поток переезжающих в Россию жителей западных стран.
"Эти люди не желают воспитывать своих детей трансгендерами, не желают не иметь возможности выйти на улицу и отпустить ребенка на детскую площадку, потому что разгул преступности благодаря неконтролируемой миграции и сокращению расходов на правоохранителей, повсеместная легализации наркотиков. Ты просто не можешь нормально жить. А где можно нормально жить? Нормально жить можно в России", - сказала Симоньян.
Она подчеркнула, что этих людей не отпугивает даже то обстоятельство, что Россия "находится в активной фазе проведения специальной военной операции".
Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов.
Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.
