https://crimea.ria.ru/20241205/iz-kirgizii-cherez-germaniyu-v-krym-opyt-semi-repatriantov-1142406585.html

Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов

Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов

– Когда у меня что-то щелкнуло? Радио включаю, а там рассказывают про мальчика, который в свои 15 лет из украинской семьи в Германии бросил гимназию и уехал на... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T19:08

2024-12-05T19:08

2024-12-05T19:08

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– Когда у меня что-то щелкнуло? Радио включаю, а там рассказывают про мальчика, который в свои 15 лет из украинской семьи в Германии бросил гимназию и уехал на Украину воевать "против оккупантов". И ты понимаешь: о чем вы рассказываете? И это на полном серьезе, это государственное Дойчландрадио?Мы сидим с Эльвирой Кельм в одной из кафешек Евпатории и пьем душистый кофе. Собеседница РИА Новости Крым рассказывает о своей непростой судьбе с двумя большими переездами между тремя странами.Национальный вопросВ Германию она и ее муж уехали еще в конце истории СССР из Киргизии. Тогда в республике начали портиться межнациональные отношения. А район городка, где они жили, на 30 процентов населяли русские и 70 процентов – потомки депортированных в 30-40-е годы.Новым домом стала Германия. В 90-е годы граждане России и других постсоветских стран активно ехали за рубеж. По мнению Эльвиры, западные страны делали все для того, чтобы забрать из страны лучшие умы, но, столкнувшиеся с лихими 90-ми, наши соотечественники этого тогда не понимали, для них заграница была шансом на хорошую жизнь и работу.Так сложилось, что в Германии оказались все одноклассники Эльвиры и ее мужа, коллеги, соседи, дальние и близкие родственники."Не все были в одном городе, были раскиданы по Германии. Но тем не менее, мы жили так, что даже устраивали встречи одноклассников", - отметила она.По приезду в Германию муж Эльвиры сразу пошел работать, чтобы обеспечивать молодую семью, а сама Эльвира много училась: сначала засела за немецкий язык, потом переучивалась с агронома на бухгалтера."Мы были первопроходцами. Нам было очень тяжело, потому не у кого было спросить совета. Но, с другой стороны, это заставило нас выучить немецкий. Те, кто приехал позже нас, когда в Германии уже было русское телевидение, русские книги, многие даже говорили – зачем мне немецкий знать? Приходишь в магазин, там сотрудники, говорящие на русском языке, приходишь в больницу – там тоже есть такие. И так везде было, потому что был большой наплыв русскоязычных. А мы очень много работали для того, чтобы обеспечить свой дом и детей", - говорит она.Дети любят РоссиюВ Германию с Родины долетали ужасные новости: о том, как разваливается некогда могущественное государство, как люди теряют работу и не получают зарплату по полгода или получают ее солью и носками, как нет газа и тепла в домах."И ты видел по телевизору (Бориса) Ельцина, за которого было стыдно. Иногда даже было стыдно сказать, что ты русский, потому что у тебя вот такой президент. Потом времена поменялись, президентом стал Владимир Владимирович", - продолжает Эльвира.В 2008 году сын выбрал альтернативную службу в армии и уехал работать по гуманитарной программе в детский дом под Нижним Новгородом."Сказал, что хочет в России побывать. Мол, Европу видел, Америку видел, так как он со школьным оркестром был в разных странах, теперь черед России. Год он работал в России и приехал оттуда совершенно изменившимся. Дочь в свою очередь в 2015 году тоже прошла его путь. Выиграла конкурс в 40 человек на место, такой был спрос среди молодежи на то, чтобы поехать в Россию", - рассказывает она.Сын и дочь Эльвиры имели преференции: они с детства занимались русским языком с мамой дома. Сначала учились по букварю, потом были русские книги и диктанты на родном языке.Домик под ЕвпаториейВ 2014 году политика Германии по отношению к России сильно изменилась. Эльвира рассказывает, что "из каждого утюга" стали передавать про "агрессора Путина", "Россию-оккупанта" и "бедных крымчан"."Мы в Крымский референдум очень переживали. И были очень рады, когда Крым стал Россией. К этому времени у нас наступил переломный момент, была пройдена точка невозврата. Мы поняли, что живем в перевернутом мире. Год мы думали, чтобы поехать в Крым, и в 2016 году купили билеты и полетели. Честно, когда приехали, было ощущение, что попали в 90-е года, на инфраструктуру без слез невозможно было смотреть", - вспоминает она.Эльвира и Сергей Кельм арендовали машину и проехали почти весь Крым – от Евпатории до Керчи. Путешествовали три недели, останавливались, разговаривали с людьми, расспрашивали их о том, как было и как стало.В Евпатории семье понравились широкие пляжи, простор, да и сам небольшой уютный городок. Чета Кельм решили купить под Евпаторией участок и построить на нем дом, чтобы приехать жить к морю, на пенсии. Приобрели несколько соток и улетели."Месяц-два проходит. И каждый из нас в себе думки носит. Как-то сели вечером, Сергей мне говорит: Ты, наверное, о том думаешь, о чем и я? А может нам в Крым махнуть? Что вообще мы здесь делаем с тобой? Что здесь нас с тобой держит? Дети выросли, дом огромный, а второй этаж пустой, только кот там иногда спит. Работа? Периодически и три работы было у меня, на износ работала, чтобы это все содержать, обеспечивать. Оно нам надо? В Крыму люди живут просто, и им хватает. А тут еще очень много лет этого стресса до законной пенсии. И мы начали собирать документы и информацию для переезда", - рассказывает собеседница.Что делать добровольным переселенцам в КрымуЭльвира говорит, что информации в 2017 году было очень мало, собирали ее по крупицам. Из-за этого приходилось по нескольку раз мотаться между двумя странами, хорошо, что тогда летали самолеты. Да и чиновничью безалаберность со счетов скидывать не надо – то про одну справку "забудут" сказать, то про другую."Я смогла подать на разрешение на временное проживание потому, что родилась на Урале. А муж не мог вообще, потому что он был рожден в Казахстане. Мы ему подали на квоту. И прописаться вместе не могли, такие законы тогда были. Нам пришлось купить домик под снос и там легализовать себя", - продолжает Эльвира.Уже здесь, в Крыму, Эльвира снова училась на бухгалтера – на этот раз на российский сертификат. Говорит, что для нее это было не сложно – ведь она переучивалась множество раз, чтобы быть в последних тенденциях своей бухгалтерской специальности."Мы с мужем всегда рисковали и были везде одними из первых. Боишься, но берешь и делаешь. И вот в 2018 году мы подали объявление, что продаем дом, а знакомым сказали, что уезжаем. Все были в недоумении, куда мы, зачем нам это надо? Крутили пальцами возле виска. Дети единственные сказали: "Мама, папа, если вы хотите, езжайте туда, где вы будете счастливы. Мы приедем к вам хоть куда, в любое время", - говорит она.В Крыму семья Кельм увидели массу бизнес-возможностей. С собой из Германии они привезли свою строительную технику, и теперь оказывают строительные услуги. А строек в Крыму сейчас множество."Мы здесь уже шесть лет. И родственники до сих пор думают, что мы подурили и вернемся. Вот мы сейчас ездили в отпуск в Германию. Там на третий день я уже говорю: "Не могу, я хочу домой, в Крым", - признается она.В Крыму Эльвире, которая 30 лет прожила в Германии, пока еще не хватает порядка, который исходит от самих граждан. Сложный путь домойЭльвира Кельм сейчас из Крыма активно помогает волонтерскому проекту "Путь домой". Она в чатах рассказывает тем, кто только хочет переехать на полуостров из-за границы или находится в гуще этого сложного процесса, о всех бюрократических тонкостях большого переезда из страны в страну, о том, как лучше обустроиться, как не быть очарованным, чтоб не разочароваться и одновременно не смотреть на все слишком критически. Она также ведет свой канал про личный переезд в село под Евпаторией с мультяшным названием Ромашкино и о ставшем любимом Крыме. А еще – работает в культурно-историческим обществе немцев Крыма, участвует в сохранении немецкой культуры и языка в Крыму."Сначала мы познакомились с семьями, которые переехали в Красноярск, Липецк, Краснодарский край. И вот мы вчетвером организовали группу. Знакомые в группу подтягивались, начали интересоваться. Если меня о чем-то спрашивают, то я всегда говорю, как есть. В Крыму, например, сложно с документами. И если в некоторые другие регионы России работает государственная программа переселения, то в Крыму здесь нам еще приходится все это пробивать. ФМС, таможня, другие структуры, бывает, просто мозг выносят", - отмечает Эльвира.Она с мужем совсем недавно вернулась из очередной поездки в Германию. Возвращение домой было не очень комфортным: несколько суток стояли на границе на проверках.Только за 8 месяцев 2024 года свыше 3,4 тысяч проживающих за рубежом соотечественников подали заявления на репатриацию в Россию, сообщили в сентябре в пресс-службе МВД РФ. Всего направили около 1,4 тысячи обращений. По 1 тысячи приняты положительные решения. Около 2,4 тысяч человек получили статус участника/члена семьи участника госпрограммы добровольного переселения соотечественников в Россию.

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2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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