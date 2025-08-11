Из-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога

https://crimea.ria.ru/20250811/iz-za-zhary-mogut-obrazovyvatsya-tromby--preduprezhdenie-kardiologa-1148584754.html
Как избежать тромбов и обезвоживания организма в жару – советы кардиолога
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В летний зной вместе с риском обезвоживания возрастает и риск образования тромбов в сосудах и коронарных артериях, поэтому летом важно пить больше воды и не находиться на открытом солнце. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала врач-кардиолог Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Екатерина Наумова.
"В жару наш организм пытается обеспечить адекватный теплообмен, для этого он увеличивает теплоотдачу, которая, в свою очередь, увеличивается в основном за счет потоотделения. Но вместе с жидкостями зачастую теряются важные микроэлементы и электролиты. Из-за этого у людей, как здоровых, так и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, могут возникать нарушения ритма сердца, что может быть опасно для здоровья", - сказала Наумова.
Некоторые нарушения ритма, например, такие как фибрилляция предсердий, увеличивают риск развития инсультов в пять и более раз.
Кроме того, обезвоживание чревато образованием тромбов, а тромбы в коронарных артериях являются основной причиной для развития инфаркта миокарда, уточнила специалист.
Также кардиолог напомнила, что в жаркий период особенно важно соблюдать достаточный водный режим, носить светлую одежду из натуральных тканей, которая не препятствует, а наоборот, помогает теплообмену. Находиться на улице в часы максимальной солнечной активности нежелательно.
"Лицам с хроническими заболеваниями, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, следует принимать назначенные врачом препараты без пропусков", - добавила Наумова.
Ранее главный внештатный специалист-терапевт минздрава Крыма Ольга Барило отмечала, что в жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями
, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку препаратов.
Также в жару следует отказаться от вредных привычек, рекомендует
главный внештатный кардиолог минздрава Крыма Валерий Садовой.
