Из-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В летний зной вместе с риском обезвоживания возрастает и риск образования тромбов в сосудах и коронарных артериях, поэтому летом важно пить больше воды и не находиться на открытом солнце. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала врач-кардиолог Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Екатерина Наумова.Некоторые нарушения ритма, например, такие как фибрилляция предсердий, увеличивают риск развития инсультов в пять и более раз.Также кардиолог напомнила, что в жаркий период особенно важно соблюдать достаточный водный режим, носить светлую одежду из натуральных тканей, которая не препятствует, а наоборот, помогает теплообмену. Находиться на улице в часы максимальной солнечной активности нежелательно."Лицам с хроническими заболеваниями, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, следует принимать назначенные врачом препараты без пропусков", - добавила Наумова.Ранее главный внештатный специалист-терапевт минздрава Крыма Ольга Барило отмечала, что в жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку препаратов.Также в жару следует отказаться от вредных привычек, рекомендует главный внештатный кардиолог минздрава Крыма Валерий Садовой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно загорать: советы Геннадия ОнищенкоКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилГематолог назвал приводящие к тромбозу привычки

