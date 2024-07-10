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Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога
Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога
Пить не менее полутора литров обычной воды в день, отказ от вредных привычек и сокращение до минимума времени нахождения на улице поможет избежать проблем с... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T09:44
2024-07-10T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пить не менее полутора литров обычной воды в день, отказ от вредных привычек и сокращение до минимума времени нахождения на улице поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой в период аномальной жары в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.В этой ситуации могут возникать обострения хронических заболеваний, например, ишемической болезни сердца, тромбозов, в особенности в нижних конечностях, а также опасные для жизни нарушения сердечных ритмов, отметил Садовой.Помимо людей с хроническими болезнями, в категории риска возникновения проблем с сердцем в жару находятся практически все мужчины старше 40 лет и женщины старше 55 лет, добавил Садовой.Уберечь свое сердце в такую жару поможет обильное питье, рассказал врач. Объем потребляемой жидкости должен быть не менее 1,5-2 литров в сутки, при этом пить лучше обычную воду без газа, ни в коем случае не сладкую. Кроме того, вода не должна быть ледяная – только комнатной температуры.В то же время следует помнить, что при сердечной недостаточности, которая бывает у пожилых людей, пить воду нужно умеренно, так как переизбыток жидкости может увеличить объем циркулирующей крови и вызвать усугубление сердечной недостаточности.Также Садовой рекомендовал свести к минимуму время нахождения на улице, выходить только рано утром или поздно вечером. Специалист советует находиться в помещении с включенным кондиционером, но при этом температура не должна быть значительно ниже уличной. Если кондиционера нет, можно открывать окна с теневой стороны, но важно не допускать сквозняков.Кроме того, главный внештатный кардиолог призвал крымчан в жару отказаться от употребления алкогольных напитков, которые вызывают обезвоживание организма и усиливают нагрузку на сердце, а также и курения. Еще следует вычеркнуть из рациона энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится жара в КрымуТруд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий деньГорячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
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Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога

В жару нужно пить много простой воды и отказаться от вредных привычек – кардиолог Садовой

09:44 10.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Пить не менее полутора литров обычной воды в день, отказ от вредных привычек и сокращение до минимума времени нахождения на улице поможет избежать проблем с сердечно-сосудистой системой в период аномальной жары в Крыму. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.

"При повышенной температуре воздуха особенно в Крыму, где присутствует еще и фактор высокой влажности, у людей возникает избыточное потоотделение, расширяются периферические сосуды, организм теряет жидкость, в результате происходит сгущение крови. При потере жидкости также нарушается ионный обмен, что влияет на тонус сосудов и на деятельность сердечной мышцы", – рассказал специалист.

В этой ситуации могут возникать обострения хронических заболеваний, например, ишемической болезни сердца, тромбозов, в особенности в нижних конечностях, а также опасные для жизни нарушения сердечных ритмов, отметил Садовой.
Помимо людей с хроническими болезнями, в категории риска возникновения проблем с сердцем в жару находятся практически все мужчины старше 40 лет и женщины старше 55 лет, добавил Садовой.
Уберечь свое сердце в такую жару поможет обильное питье, рассказал врач. Объем потребляемой жидкости должен быть не менее 1,5-2 литров в сутки, при этом пить лучше обычную воду без газа, ни в коем случае не сладкую. Кроме того, вода не должна быть ледяная – только комнатной температуры.
В то же время следует помнить, что при сердечной недостаточности, которая бывает у пожилых людей, пить воду нужно умеренно, так как переизбыток жидкости может увеличить объем циркулирующей крови и вызвать усугубление сердечной недостаточности.
Также Садовой рекомендовал свести к минимуму время нахождения на улице, выходить только рано утром или поздно вечером. Специалист советует находиться в помещении с включенным кондиционером, но при этом температура не должна быть значительно ниже уличной. Если кондиционера нет, можно открывать окна с теневой стороны, но важно не допускать сквозняков.
Кроме того, главный внештатный кардиолог призвал крымчан в жару отказаться от употребления алкогольных напитков, которые вызывают обезвоживание организма и усиливают нагрузку на сердце, а также и курения. Еще следует вычеркнуть из рациона энергетики.
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