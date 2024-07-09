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Когда закончится жара в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Когда закончится жара в Крыму
Когда закончится жара в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Когда закончится жара в Крыму
Аномально жаркая погода в южных регионах России, в том числе в Крыму, продержится до выходных, в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся на 5-7... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T16:42
2024-07-09T16:42
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Аномально жаркая погода в южных регионах России, в том числе в Крыму, продержится до выходных, в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся на 5-7 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды ФОБОС.Пока же над Югом России продолжает господствовать барический максимум, который сохранит температуры в пределах +37…42. По данным синоптиков, средняя температура воздуха на 5-8 градусов превышает климатические нормы.Самая сильная жара наблюдалась в поселке Утта в Калмыкии – там 6 июля столбики термометров поднимались до отметки в +42,5.Всего было зафиксировано 16 рекордов жары, из них четыре – в Крыму. В их числе Симферополь (+37,6). Это на 0,4 градуса выше, чем в рекордном 1996 году.В Феодосии воздух прогрелся до +34,7 (предыдущий рекорд наблюдался в 2013 году +34,1). В Керчи зафиксирована жара +35,2 градуса (предыдущий рекорд – +33,6 – наблюдался в 1968 году) и Ялте +36,1 градуса (предыдущий рекорд +35 зафиксирован в 2013 году).Причиной такой жары стал обширный антициклон с малооблачной и сухой погодой, на орбиту которого ветры несут хорошо прогретые воздушны массы из Средней Азии, уточнили в ФОБОС. А длинный световой день и высокое солнце над горизонтом лишь усиливают прогрев, констатировали специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий деньГорячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов КрымаЧасть Большой Ялты снова без света из-за аварии
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крым, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма, феодосия, симферополь, керчь, ялта, рекорды
Когда закончится жара в Крыму

Аномальная жара в Крыму спадет к выходным – ФОБОС

16:42 09.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Екатеринбурге
Жаркая погода в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Аномально жаркая погода в южных регионах России, в том числе в Крыму, продержится до выходных, в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся на 5-7 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды ФОБОС.
"По нашим прогнозам, ситуация начнет меняться лишь к выходным, однако на дожди надеяться пока не стоит – лишь ветры в зоне антициклонального вихря развернутся на северные румбы и на 5-7 градусов понизят температуру", - говорится в сообщении.
Пока же над Югом России продолжает господствовать барический максимум, который сохранит температуры в пределах +37…42. По данным синоптиков, средняя температура воздуха на 5-8 градусов превышает климатические нормы.
Самая сильная жара наблюдалась в поселке Утта в Калмыкии – там 6 июля столбики термометров поднимались до отметки в +42,5.
Всего было зафиксировано 16 рекордов жары, из них четыре – в Крыму. В их числе Симферополь (+37,6). Это на 0,4 градуса выше, чем в рекордном 1996 году.
В Феодосии воздух прогрелся до +34,7 (предыдущий рекорд наблюдался в 2013 году +34,1). В Керчи зафиксирована жара +35,2 градуса (предыдущий рекорд – +33,6 – наблюдался в 1968 году) и Ялте +36,1 градуса (предыдущий рекорд +35 зафиксирован в 2013 году).
Причиной такой жары стал обширный антициклон с малооблачной и сухой погодой, на орбиту которого ветры несут хорошо прогретые воздушны массы из Средней Азии, уточнили в ФОБОС. А длинный световой день и высокое солнце над горизонтом лишь усиливают прогрев, констатировали специалисты.
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