https://crimea.ria.ru/20240709/kogda-zakonchitsya-zhara-v-krymu-1138719038.html

Когда закончится жара в Крыму

Когда закончится жара в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Когда закончится жара в Крыму

Аномально жаркая погода в южных регионах России, в том числе в Крыму, продержится до выходных, в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся на 5-7... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T16:42

2024-07-09T16:42

2024-07-09T16:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Аномально жаркая погода в южных регионах России, в том числе в Крыму, продержится до выходных, в субботу и воскресенье столбики термометров опустятся на 5-7 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды ФОБОС.Пока же над Югом России продолжает господствовать барический максимум, который сохранит температуры в пределах +37…42. По данным синоптиков, средняя температура воздуха на 5-8 градусов превышает климатические нормы.Самая сильная жара наблюдалась в поселке Утта в Калмыкии – там 6 июля столбики термометров поднимались до отметки в +42,5.Всего было зафиксировано 16 рекордов жары, из них четыре – в Крыму. В их числе Симферополь (+37,6). Это на 0,4 градуса выше, чем в рекордном 1996 году.В Феодосии воздух прогрелся до +34,7 (предыдущий рекорд наблюдался в 2013 году +34,1). В Керчи зафиксирована жара +35,2 градуса (предыдущий рекорд – +33,6 – наблюдался в 1968 году) и Ялте +36,1 градуса (предыдущий рекорд +35 зафиксирован в 2013 году).Причиной такой жары стал обширный антициклон с малооблачной и сухой погодой, на орбиту которого ветры несут хорошо прогретые воздушны массы из Средней Азии, уточнили в ФОБОС. А длинный световой день и высокое солнце над горизонтом лишь усиливают прогрев, констатировали специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий деньГорячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов КрымаЧасть Большой Ялты снова без света из-за аварии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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