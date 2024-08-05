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Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма

Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма

В жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T06:58

2024-08-05T06:58

2024-08-05T05:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку препаратов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым предупредила главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.Особенно это касается пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, а также для пациентов, страдающих несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями."Например, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет превалирует у пациентов с ишемической болезнью сердца и вообще с заболеваниями сердечно сосудистой системы", - уточнила Ольга Барило.В условиях жаркого климата сосуды имеют способность расширяться, и по всем физическим законам давление снижается даже у здорового человека. Поэтому у пациентов-гипертоников давление может понижаться, и в соответствии с этим следует изменять прием препаратов. Людям с сердечно-сосудистой недостаточностью следует обращаться в поликилиники с целью профилактики, а не тогда, когда трагедия уже случилась.Чтобы уберечь сердце в жаркую погоду, следует пить не менее полутора литров воды в день, а также отказаться от вредных привычек и сократить пребывание на солнце. Такие рекомендации дает главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.Читайте также на РИА Новости Крым:Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму Как правильно загорать: советы Геннадия ОнищенкоКак пережить жару без вреда для здоровья: пять правил

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье, жара, кардиология, крым, новости крыма, ольга барило