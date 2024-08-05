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Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма
Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма
В жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T06:58
2024-08-05T06:58
2024-08-05T05:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку препаратов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым предупредила главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.Особенно это касается пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, а также для пациентов, страдающих несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями."Например, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет превалирует у пациентов с ишемической болезнью сердца и вообще с заболеваниями сердечно сосудистой системы", - уточнила Ольга Барило.В условиях жаркого климата сосуды имеют способность расширяться, и по всем физическим законам давление снижается даже у здорового человека. Поэтому у пациентов-гипертоников давление может понижаться, и в соответствии с этим следует изменять прием препаратов. Людям с сердечно-сосудистой недостаточностью следует обращаться в поликилиники с целью профилактики, а не тогда, когда трагедия уже случилась.Чтобы уберечь сердце в жаркую погоду, следует пить не менее полутора литров воды в день, а также отказаться от вредных привычек и сократить пребывание на солнце. Такие рекомендации дает главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.Читайте также на РИА Новости Крым:Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму Как правильно загорать: советы Геннадия ОнищенкоКак пережить жару без вреда для здоровья: пять правил
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общество, совет эксперта, здоровье, жара, кардиология, крым, новости крыма, ольга барило
Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма
Как летом уберечься от обострения сердечно-сосудистых заболеваний
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым.
В жаркий летний период пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует обратиться к своему лечащему врачу, чтобы откорректировать дозировку препаратов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
предупредила главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.
"Они вынуждены постояннопринимать по пять и более лекарственных препаратов. Конечно, они должны в таких условиях обратиться к своему лечащему врачу для изменения схемы лечения. Возможно, врач уменьшит дозировку определенных препаратов, это очень важно", - говорит специалист.
Особенно это касается пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, а также для пациентов, страдающих несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями.
"Например, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет превалирует у пациентов с ишемической болезнью сердца и вообще с заболеваниями сердечно сосудистой системы", - уточнила Ольга Барило.
В условиях жаркого климата сосуды имеют способность расширяться, и по всем физическим законам давление снижается даже у здорового человека. Поэтому у пациентов-гипертоников давление может понижаться, и в соответствии с этим следует изменять прием препаратов. Людям с сердечно-сосудистой недостаточностью следует обращаться в поликилиники с целью профилактики, а не тогда, когда трагедия уже случилась.
"Возможны тромбозы, тромбоэмболии. Застой в сосудах нижних конечностей может привести к инсультам либо другим хроническим заболеваниям, поэтому важно сотрудничество со своим лечащим врачом", - рекомендует специалист.
Чтобы уберечь сердце в жаркую погоду, следует пить не менее полутора литров воды в день, а также отказаться от вредных привычек и сократить пребывание на солнце. Такие рекомендации дает
главный внештатный кардиолог минздрава Крыма, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Семашко Валерий Садовой.
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