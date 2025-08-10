https://crimea.ria.ru/20250810/mnogo-solntsa-i-vetra-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1148588900.html

Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос

Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе будет жаркая солнечная и ветреная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погода на неделе будет сохраняться примерно такой же, какой она была на минувших выходных, причем почти одинаковой все дни.Во вторник днем ожидается столько же градусов ночью и днем +28...33. В среду ночью это +14...19 и +29...34 в дневные часы.Ветер чуть сменит направление на более западные румбы во второй половине недели, так что по ночам станет едва заметно прохладнее, +16...21, добавил Тишковец."Днем будет +30...35, а может даже +31...36. То есть, по сути, ничто не изменится в эти дни под луной и под солнцем крымским", – заметил Тишковец."Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погодыТем не менее, хоть и незаметно, но продолжительность светового дня уже начинает сокращаться, а с ней и приток лучистой энергии солнца, добавил он."Солнце с каждым днем становится над горизонтом все ниже. И если в понедельник его восход в 05.41, то в середине недели это уже 05.44. То есть день на несколько минут сократится", – напомнил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца Как пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правил Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю

