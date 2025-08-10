https://crimea.ria.ru/20250810/mnogo-solntsa-i-vetra-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1148588900.html
Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос
Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос
В Крыму на неделе будет жаркая солнечная и ветреная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе будет жаркая солнечная и ветреная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погода на неделе будет сохраняться примерно такой же, какой она была на минувших выходных, причем почти одинаковой все дни.Во вторник днем ожидается столько же градусов ночью и днем +28...33. В среду ночью это +14...19 и +29...34 в дневные часы.Ветер чуть сменит направление на более западные румбы во второй половине недели, так что по ночам станет едва заметно прохладнее, +16...21, добавил Тишковец."Днем будет +30...35, а может даже +31...36. То есть, по сути, ничто не изменится в эти дни под луной и под солнцем крымским", – заметил Тишковец.Тем не менее, хоть и незаметно, но продолжительность светового дня уже начинает сокращаться, а с ней и приток лучистой энергии солнца, добавил он."Солнце с каждым днем становится над горизонтом все ниже. И если в понедельник его восход в 05.41, то в середине недели это уже 05.44. То есть день на несколько минут сократится", – напомнил эксперт.
Много солнца и ветра: прогноз погоды в Крыму на неделю от Фобос
В Крыму на неделе ожидается солнечная и ветреная погода – Фобос
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму на неделе будет жаркая солнечная и ветреная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, погода на неделе будет сохраняться примерно такой же, какой она была на минувших выходных, причем почти одинаковой все дни.
"Единственное, может сыграть свою роль северо-восточная и северная тяга ветров. Они будут умеренные – по силе 3,8 м/с. Но иногда с легкими порывами, например, в понедельник будет 14 м/с, что понизит на градус температурные показатели. И ночью это +15... +20, а днем около +30", – сказал Тишковец.
Во вторник днем ожидается столько же градусов ночью и днем +28...33. В среду ночью это +14...19 и +29...34 в дневные часы.
Ветер чуть сменит направление на более западные румбы во второй половине недели, так что по ночам станет едва заметно прохладнее, +16...21, добавил Тишковец.
"Днем будет +30...35, а может даже +31...36. То есть, по сути, ничто не изменится в эти дни под луной и под солнцем крымским", – заметил Тишковец.
Тем не менее, хоть и незаметно, но продолжительность светового дня уже начинает сокращаться, а с ней и приток лучистой энергии солнца, добавил он.
"Солнце с каждым днем становится над горизонтом все ниже. И если в понедельник его восход в 05.41, то в середине недели это уже 05.44. То есть день на несколько минут сократится", – напомнил эксперт.
