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На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца

На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 03.08.2025

На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца

На Солнце зарегистрирована сильная вспышка класса M2.9, ставшая наиболее мощной за последние шесть недель, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T19:10

2025-08-03T19:10

2025-08-03T19:10

космос

солнце

вспышки на солнце

новости

земля

институт солнечно-земной физики

институт космических исследований

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована сильная вспышка класса M2.9, ставшая наиболее мощной за последние шесть недель, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Последний раз более сильная вспышка наблюдалась 20 июня. Текущая активность стала кульминацией всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За трое суток специалисты зарегистрировали 35 вспышек, однако до уровня M процесс дошел впервые за этот период.Также сообщается, что риск возникновения новых, еще более мощных вспышек сохраняется – в течение ближайших суток возможны события уровня X, что соответствует наивысшей категории солнечных бурь.Ранее, 23 июля, на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюДвойная атака – на Солнце растет число взрывовВ РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта

космос

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, солнце, вспышки на солнце, новости, земля, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований