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На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца - РИА Новости Крым, 03.08.2025
На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
На Солнце зарегистрирована сильная вспышка класса M2.9, ставшая наиболее мощной за последние шесть недель, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T19:10
2025-08-03T19:10
космос
солнце
вспышки на солнце
новости
земля
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована сильная вспышка класса M2.9, ставшая наиболее мощной за последние шесть недель, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Последний раз более сильная вспышка наблюдалась 20 июня. Текущая активность стала кульминацией всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За трое суток специалисты зарегистрировали 35 вспышек, однако до уровня M процесс дошел впервые за этот период.Также сообщается, что риск возникновения новых, еще более мощных вспышек сохраняется – в течение ближайших суток возможны события уровня X, что соответствует наивысшей категории солнечных бурь.Ранее, 23 июля, на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюДвойная атака – на Солнце растет число взрывовВ РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
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космос, солнце, вспышки на солнце, новости, земля, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований
На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца

Самая сильная вспышка за 1,5 месяца произошла на линии Солнце – Земля

19:10 03.08.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФНа Солнце зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)
На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована сильная вспышка класса M2.9, ставшая наиболее мощной за последние шесть недель, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени", – говорится в публикации.
Последний раз более сильная вспышка наблюдалась 20 июня. Текущая активность стала кульминацией всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За трое суток специалисты зарегистрировали 35 вспышек, однако до уровня M процесс дошел впервые за этот период.
"В настоящее время не вполне ясны геомагнитные последствия. Первые поступившие данные пока не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. В то же время место вспышки располагается почти точно на линии Солнце – Земля, откуда воздействие на планету осуществляется с наибольшей эффективностью", – отмечают специалисты.
Также сообщается, что риск возникновения новых, еще более мощных вспышек сохраняется – в течение ближайших суток возможны события уровня X, что соответствует наивысшей категории солнечных бурь.
Ранее, 23 июля, на Землю обрушилась магнитная буря уровня G1. По мнению заведующей отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светланы Малиновской, в период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить вопросы, которые требуют концентрации и внимания.
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