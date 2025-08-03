На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
Самая сильная вспышка за 1,5 месяца произошла на линии Солнце – Земля
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФНа Солнце зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Солнце зарегистрирована сильная вспышка класса M2.9, ставшая наиболее мощной за последние шесть недель, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Взрыв произошел в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Максимум излучения зафиксирован в 16:57 по московскому времени", – говорится в публикации.
Последний раз более сильная вспышка наблюдалась 20 июня. Текущая активность стала кульминацией всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За трое суток специалисты зарегистрировали 35 вспышек, однако до уровня M процесс дошел впервые за этот период.
"В настоящее время не вполне ясны геомагнитные последствия. Первые поступившие данные пока не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. В то же время место вспышки располагается почти точно на линии Солнце – Земля, откуда воздействие на планету осуществляется с наибольшей эффективностью", – отмечают специалисты.
Также сообщается, что риск возникновения новых, еще более мощных вспышек сохраняется – в течение ближайших суток возможны события уровня X, что соответствует наивысшей категории солнечных бурь.
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