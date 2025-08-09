https://crimea.ria.ru/20250809/putin-rasskazal-prezidentu-brazilii-ob-itogakh-vstrechi-s-uitkoffom-1148615904.html

Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом

Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T19:31

2025-08-09T19:31

2025-08-09T19:31

владимир путин (политик)

бразилия

политика

внешняя политика

новости

кремль

луис инасиу да силва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили готовность укреплять отношения стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС.Как отметили в пресс-службе главы латиноамериканской страны, Лула да Силва подчеркнул, что республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними, в том числе, украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Российский лидер переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бразилия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), бразилия, политика, внешняя политика, новости, кремль, луис инасиу да силва