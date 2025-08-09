Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили готовность укреплять отношения стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС.Как отметили в пресс-службе главы латиноамериканской страны, Лула да Силва подчеркнул, что республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними, в том числе, украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.Российский лидер переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
владимир путин (политик), бразилия, политика, внешняя политика, новости, кремль, луис инасиу да силва
Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии высказался в поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса", — говорится в релизе.
В ходе беседы лидеры двух стран подтвердили готовность укреплять отношения стратегического партнерства и взаимодействия в рамках БРИКС.
Как отметили в пресс-службе главы латиноамериканской страны, Лула да Силва подчеркнул, что республика готова внести любой необходимый вклад в мирное урегулирование, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая.
"В двустороннем порядке стороны подтвердили намерение провести следующее заседание бразильско-российской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в этом году", — добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел пять телефонных разговоров с лидерами ряда стран, обсудив с ними, в том числе, украинское урегулирование и встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Российский лидер переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также глава государства рассказал о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса лидерам Узбекистана Шавкату Мирзиееву и Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
