Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/putin-i-si-tszinpin-proveli-telefonnyy-razgovor-1148584141.html
Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T14:10
2025-08-08T15:40
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
россия
китай
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.Телеканал уточнил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250808/putin-obsudil-s-liderami-kazakhstana-i-uzbekistana-razgovor-s-uitkoffom-1148581398.html
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, политика, новости
Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

14:10 08.08.2025 (обновлено: 15:40 08.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.

"Восьмого августа председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор", - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.
Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
13:22
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
 
Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)РоссияКитайПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:42В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет
16:35Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
16:21В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
16:17ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза
16:16Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит
16:00Пожар в центре Симферополя потушили
15:48Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
15:47Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
15:21В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
15:05Крымский мост сейчас - обстановка в Керчи и Тамани
14:42Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
14:36Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры
14:23В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
14:10Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
14:05"Маршрут Трампа" через Армению: к чему Пашинян ведет страну
13:54Огромные потери: ВСУ лишились более 8 тысяч боевиков за неделю
13:33Путин собрал Совбез
13:30Два поезда из Крыма задерживаются в пути
13:22Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
13:13Аэропорт в Сочи закрыт
Лента новостейМолния