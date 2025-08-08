https://crimea.ria.ru/20250808/putin-i-si-tszinpin-proveli-telefonnyy-razgovor-1148584141.html
Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T14:10
2025-08-08T14:10
2025-08-08T15:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.Телеканал уточнил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
