https://crimea.ria.ru/20250808/putin-i-si-tszinpin-proveli-telefonnyy-razgovor-1148584141.html

Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Путин поговорил по телефону с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T14:10

2025-08-08T14:10

2025-08-08T15:40

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

россия

китай

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в пятницу провели телефонный разговор, передает Центральное телевидение Китая.Телеканал уточнил, что разговор был проведен по инициативе российской стороны.Китайский лидер отметил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Говоря об украинском кризисе, он заявил, что простых решений сложных вопросов не существует, Китай будет продолжать содействовать миру и переговорам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250808/putin-obsudil-s-liderami-kazakhstana-i-uzbekistana-razgovor-s-uitkoffom-1148581398.html

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, политика, новости