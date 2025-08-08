Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры
Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".Как позже сообщило агентство "Белта", главы государств подробно обсудили состоявшую встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. Как сообщалось, в пятницу Владимир Путин также поговорил по телефону с председателем КНР СИ Цьзинпином, президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры в частности обсудили итоги беседы Путина со спецпосланником главы США Уиткоффом.
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости
Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры

Путин по телефону обсудил с Лукашенко предложения США по мирным переговорам

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.
Как позже сообщило агентство "Белта", главы государств подробно обсудили состоявшую встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам.
Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече.
Как сообщалось, в пятницу Владимир Путин также поговорил по телефону с председателем КНР СИ Цьзинпином, президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры в частности обсудили итоги беседы Путина со спецпосланником главы США Уиткоффом.
