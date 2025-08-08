https://crimea.ria.ru/20250808/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-lukashenko-1148584933.html

Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры

Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Путин обсудил с Лукашенко российско-американские переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского государства Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".Как позже сообщило агентство "Белта", главы государств подробно обсудили состоявшую встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам. Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. Как сообщалось, в пятницу Владимир Путин также поговорил по телефону с председателем КНР СИ Цьзинпином, президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры в частности обсудили итоги беседы Путина со спецпосланником главы США Уиткоффом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговорПутин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским

