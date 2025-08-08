Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом
Президент России Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.Отмечается, что Токаев выразил признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.В ходе разговора с Шавкатом Мирзиёевым Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле встречи с Уиткоффом. Президент Узбекистана, в свою очередь, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут большой прогресс". Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не имею против": Путин о перспективах встречи с Зеленским Путин рассказал о предстоящей встрече с ТрампомРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль
Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана разговор с Уиткоффом

Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана итоги встречи с Уиткоффом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым итоги беседы со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин позвонил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Токаев выразил признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта.
В ходе разговора с Шавкатом Мирзиёевым Владимир Путин поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле встречи с Уиткоффом. Президент Узбекистана, в свою очередь, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.
Президент РФ Владимир Путин в среду в Кремле встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На переговорах также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Встреча длилась около трех часов. Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис и перспективы сотрудничества РФ и США. Помощник российского лидера отметил, что разговор был полезным и конструктивным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров "был достигнут большой прогресс".
