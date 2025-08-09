Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы
Крымский мост сейчас - в очереди 387 машин
© РИА Новости КрымКрымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи в настоящее время ожидают проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находится 81 транспортное средство. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на семь часов утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 81 транспортное средство. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 306 транспортных средств. Время ожидания около часа, - говорится в сообщении.
В ночь на субботу очереди на транспортном переходе не было, машины проезжали свободно. К 6 утра на мостовом переходе в очереди скопилось 200 машин.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
В дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди. Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 - на выезд из Крыма.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: