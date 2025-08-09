https://crimea.ria.ru/20250809/krymskiy-most-seychas-situatsiya-na-utro-subboty-1148602129.html

Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи в настоящее время ожидают проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находится 81 транспортное средство. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на семь часов утра.В ночь на субботу очереди на транспортном переходе не было, машины проезжали свободно. К 6 утра на мостовом переходе в очереди скопилось 200 машин.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.В дни пиковых нагрузок, особенно в высокий сезон, перед досмотровыми комплексами выстраиваются большие очереди. Согласно прогнозам на сентябрь, до четырех часов придется ожидать проезда по Крымскому мосту тем, кто планирует путешествие 1 и 2, 12 и 13 сентября. При этом в первые дни месяца пробки ожидаются со стороны Тамани, а 12 и 13 - на выезд из Крыма.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

