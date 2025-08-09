Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T19:13
2025-08-09T19:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 19:00.Очереди на досмотр со стороны Керчи начали расти с 6 часов утра 9 августа. К 7:00 проезда ожидали 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 авто. К 14:00 пробки оставались только со стороны Керчи - тогда в заторе было 647 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

19:13 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 19:00.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Очереди на досмотр со стороны Керчи начали расти с 6 часов утра 9 августа. К 7:00 проезда ожидали 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 авто. К 14:00 пробки оставались только со стороны Керчи - тогда в заторе было 647 машин.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Лента новостейМолния