https://crimea.ria.ru/20250809/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-subboty-1148615528.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T19:13
2025-08-09T19:13
2025-08-09T19:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5ccd2c808168571e9e7cd55eca3894a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 19:00.Очереди на досмотр со стороны Керчи начали расти с 6 часов утра 9 августа. К 7:00 проезда ожидали 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 авто. К 14:00 пробки оставались только со стороны Керчи - тогда в заторе было 647 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147750155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b3e413e621c38df1a0bb8f15bb3fca9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани