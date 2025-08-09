https://crimea.ria.ru/20250809/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-subboty-1148615528.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 19:00.Очереди на досмотр со стороны Керчи начали расти с 6 часов утра 9 августа. К 7:00 проезда ожидали 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 авто. К 14:00 пробки оставались только со стороны Керчи - тогда в заторе было 647 машин.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

