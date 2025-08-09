https://crimea.ria.ru/20250809/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-14-chasov-1148608079.html
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 647 автомобилей, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T14:06
2025-08-09T14:06
2025-08-09T14:06
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553812_1:0:1244:699_1920x0_80_0_0_d6a1e011662734763144cbdca6bdb42d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 647 автомобилей, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 14 часов.По состоянию на семь часов утра на Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидали проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 транспортное средство.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553812_156:0:1088:699_1920x0_80_0_0_c4005b24f56f7f12f95dcb7841143a43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, транспорт
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - со стороны Керчи находится 647 транспортных средств