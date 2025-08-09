Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 647 автомобилей, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T14:06
2025-08-09T14:06
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 647 автомобилей, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 14 часов.По состоянию на семь часов утра на Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидали проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 транспортное средство.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
Крымский мост сейчас: обстановка на 14 часов

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи находится 647 транспортных средств

14:06 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 647 автомобилей, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 14 часов.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 647 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
По состоянию на семь часов утра на Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидали проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 транспортное средство.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
