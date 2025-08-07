https://crimea.ria.ru/20250807/zapovedniki-kryma-kak-popast-i-chto-menyayut-dlya-turistov-1148537219.html

Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов

Крымские заповедники с начала года посетили почти 220 тысяч туристов – в этому году гостей значительно больше, чем в предыдущем. Об этом в эфире радио "Спутник

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крымские заповедники с начала года посетили почти 220 тысячи туристов – в этому году гостей значительно больше, чем в предыдущем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела познавательного туризма "Заповедного Крыма" Сергей Клушин.Такую статистику, по его словам, получили из данных, собранных на официальном сайте учреждения, и двух касс, в которых гости покупают входные билеты.Клушин напомнил, что посещение заповедников жителями Республики Крым и Севастополя остается бесплатным. При этом льготами для отдыха на заповедных территориях могут пользоваться также представители целого ряда льготных категорий, в том числе дети и пенсионеры. Стоимость же дневного посещения заповедника для остальных туристов составляет 350 рублей с человека, уточнил Клушин.Он напомнил, что для прогулки по заповедным территориям необходимо пройти регистрацию на сайте "Заповедного Крыма" и получить пропуск, соответствующий статусу (турист, местный житель, льготник). Его пришлют на указанную в заявлении электронную почту."Регистрация нужна, получение разрешения. Это оговорено в федеральном законе, которым регламентируется вся деятельность на особо охраняемых природных территориях. Это и для сбора статистики для расчета рекреационной емкости, и для принятия управленческих решений, и для обеспечения безопасности", – пояснил Клушин.При этом территорию всех заповедников сейчас делают для туристов еще более привлекательной, комфортной и безопасной, ведь красивых смотровых мест много, но далеко не ко всем на данный момент можно подходить близко без риска, добавил он.Согласно правилам посещения заповедников, которые касаются не только противопожарной безопасности, ходить по территории можно лишь следуя специально отведенными тропам, не отклоняясь от маршрута и соблюдая тишину, напомнил он."Почти все маршруты – это самостоятельное посещение. Но есть и такие, на которых возможно посещение только в сопровождении инструктора-проводника. Это связано с повышенными рисками в местах, где возможны обвалы, где тропа проходит близко к обрывам, где не исключаются оползни после паводков и так далее", – уточнил Клушин.Также запрещено заходить вглубь территорий – в так называемую зону покоя, ведь самая "главная цель заповедников – это не туризм, а охрана и научные исследования", пояснил Клушин."И зона покоя как раз и нужна для того, чтобы научные сотрудники могли отследить природу в ее естественном состоянии и сохранить природные комплексы", – добавил он.Если такой огонь перерос потом в крупный пожар и нанес значительный ущерб природе, то ответственность за произошедшее наступает уже уголовная, подчеркнул Клушин.Как уточнил замдиректора по лесохозяйственной деятельности "Заповедного Крыма" Александр Мосин, в Крыму продолжает действовать особый противопожарный режим, в связи с чем на заповедных территориях определены только два места для разведения огня, оба они в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Это "Черешневый сад" и "Кордон Ай-Петри" (участок рядом с пожарно-химической станцией), уточнил он.В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летомВ последний день июля в объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" предупредили, что с 1 августа вводится дополнительное ограничение на посещение пешеходных эколого-просветительских маршрутов из-за высокой пожароопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:160 человек спасли в горах Крыма с начала года659 человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в КрымуДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты

